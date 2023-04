"Щастлива и свободна": Тейлър Суифт се чувства отлично след раздялата с Джо Алуин

Т ейлър Суифт се чувства отлично след раздялата си с Джо Алуин – и се приспособява добре към новия си статус на необвързана жена.

„Тейлър се справя с раздялата наистина добре и се чувства много оптимистично настроена за бъдещето си“, казва източник, близък до звездата. „Тя наистина вярва, че всичко, което трябва да се случи, ще се случи и знае, че всичко е с причина.“

Taylor Swift and Joe Alwyn recently parted ways after six years together because he reportedly “struggled” with Swift’s career overshadowing his own. https://t.co/WRZmgQtwjc