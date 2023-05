"Лудо влюбена": Тейлър Суифт има нова връзка

П евицата Тейлър Суифт, която се раздели с актьора Джо Алуин миналия месец след шестгодишна връзка, излиза с рок музиканта Мати Хийли.

Източник, близък до певицата, каза пред репортери, че Тейлър Суифт и фронтменът на The 1975 Мати Хийли са „лудо влюбени“, въпреки че са се срещали малко по-малко от два месеца.

"Тя и Мати са лудо влюбени. Връзката им е на много ранен етап, но изглежда сериозна", каза източникът.

Той уточни, че Тейлър Суифт се е разделила с Джо Алуин още през февруари, така че "не е имало изневяра".

'SHE AND MATTY ARE MADLY IN LOVE'



Taylor Swift has reportedly been dating The 1975 frontman Matty Healy, and the two musicians are "both massively proud and excited about this relationship."



