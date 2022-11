Затворени завинаги: Призраците от Лондонската кула

О т близо 1000 години Лондонската кула или Тауър се издига гордо на брега на Темза. В нея са живели безброй жители през цялата история, а най-известното е, че в нея се съхраняват скъпоценностите на короната.

Построена за пръв път от Уилям Завоевателя след завладяването му в битката при Хейстингс, в залите на Тауър са се разхождали много популярни исторически личности. Със своите дълбоки ровове и силно укрепени стени лондонският Тауър е построен, за да защитава британската монархия дори от най-решителните нашественици.

Затова не е изненадващо, че сградата, проектирана да пази хората отвън, е била добра и в това да крие хората вътре.

През 925-те години на своето съществуване Лондонската кула е била домакин на различни исторически личности. Независимо дали са били гости, пребиваващи там за удоволствие, или държани против волята им, не всички са успявали да намерят изход.

Ето някои известни призраци, за които се твърди, че обитават Лондонската кула.

Ан Болейн

Въпреки мрачната репутация на кулата, в нейните стени са извършени само 22 регистрирани екзекуции. Може би една от най-известните и трагични екзекуции е тази на Ан Болейн - злополучната втора съпруга на Хенри VIII.

Първото посещение на Ан в лондонския Тауър е в хубав период. В дните, предшестващи коронясването ѝ за кралица, Ан и новият ѝ съпруг отседнали в кралските апартаменти в Тауър. При подготовката на коронацията ѝ Ан е обсипана с подаръци и е разведена лично от самия Хенри.

За съжаление, по-малко от 1000 дни по-късно Ан отново е настанена в кралските апартаменти в Тауър, този път против волята си. Призната за виновна в измяна на краля, нейният съпруг, Ан е екзекутирана в двора на 19 май 1536 г.

Макар че тялото ѝ може да е напуснало Тауър в този ден, смята се, че духът ѝ е решил да остане още малко наоколо. Дали преживява блаженството на бъдещата кралица или ужаса на последните си дни - никой не знае със сигурност. Често забелязван да се разхожда из двора, духът на Ан Болейн е духът, за който се твърди, че най-често е забелязван от посетителите.

Гай Фокс

Данните сочат, че само 48 затворници в Тауър са били подложени на физически изтезания, макар че много повече вероятно са преживели психологически мъчения като глад или изолация.

През най-мрачните години в историята на Тауър, когато Великобритания е подложена на все по-големи религиозни и политически сътресения, изтезанията са запазени за събиране на информация от хора, които представляват най-голяма заплаха за стабилността на короната. Един от тези нещастници бил Гай Фокс.

Затворен в Тауър след неуспешния си опит за убийство на Джеймс I в Парламента, Фокс е подложен на интензивни изтезания, за да бъде принуден да издаде съучастниците в Заговора с праха.

Най-вероятно е бил измъчван в подземията под Бялата кула, но изглежда, че истинското наказание на Гай за измяната му е било да преживява мъченията отново и отново. Някои твърдят, че са чували мъчителните му викове, когато моли за милост дълго след екзекуцията си.

#OTD in 1470 Edward V of England was born. He ascended to throne in April 1483 just to vanish later that summer from the Tower of London; thus becoming one of the biggest mysteries in British #history. #Plantagenet pic.twitter.com/bfox61UYZw