Заснеха рядък вид бебе акула-призрак

Н овозеландски учени заснеха рядък вид новородена акула-призрак край източното крайбрежие на Южния остров на страната, предаде агенция Ройтерс.

Тези морски обитатели, известни и като химери, не са истински акули,

но са свързани с тях, тъй като скелетите им се състоят от хрущял, а не от кости.

Не се знае много за този вид създания, защото те обикновено се намират на дълбочина до 1829 метра, което ги прави в голяма степен недостъпни за учените.

Съществува информация за едрите и възрастни екземпляри, които обикновено са с дължина около метър или метър и половина. „Откриването на бебе, което се събира в дланта на ръката, е изключително необичайно“, казва Брит Финучи, учен от Националния институт за водни и атмосферни изследвания на Нова Зеландия.

Новородената акула-призрак е заснета на дълбочина от 1,2 километра, обясни тя. На снимките се вижда, че

бебето е с черни перки, свързани към тяло от полупрозрачна кожа с тънка бяла опашка и черни очи.

