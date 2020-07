Сбогом рибке, беше странна, но вече те няма

Н еобичайна на вид риба с изпъкнали очи, с перка като перчем на мохикан на главата и със способността да ходи по моркото дъно с гръдни и тазови перки беше обявена за изчезнала, съобщава сайтът „Лайв Сайънс” (Live Science).

Т.нар. вид гладка риба (Sympterichthys unipennis) е първата съвременна морска риба, която е напълно изчезнала, според Международния съюз за опазване на природата.

Северният бял носорог изчезна от Земята

Само преди 200 години топлите крайбрежни води на Тасмания изобилствали от тази риба

и тя е сред първите документирани видове. През 1802 г. френският натуралист Франсоа Перо хванал първия екземпляр от това странно изглеждащо създание с мрежа. Способ, който проработил, защото гладката рибка живее в плитки води.

RIP, smooth handfish. You were weird, and now you’re extinct.https://t.co/c5hQ0rFHcx pic.twitter.com/SlLLxCm22U