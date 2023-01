Заснеха кометата, идваща към Земята

З елена комета, известна като C/2022 E3 (ZTF), се доближава до Земята и бе заснета в сряда от район край Дребер, в северната част на Германия, предаде ДПА.

Кометата, която наближава Земята веднъж на 50 000 години, ще бъде най-близо до планетата ни на 1 февруари. Тогава тя ще е на разстояние от 42 милиона километра - една трета от разстоянието между Земята и Слънцето.

Comet C/2022 E3 (ZTF) continues to brighten! 5-minute exposure from Aggieland taken at 4:30am CST on January 19, 2023. #Comet #CometE3 #ZTF #MyStellina #Astrophotography #GigEm #GodIsGood pic.twitter.com/oCUpdzX1hp

Най-благоприятният период за наблюдението й вероятно ще е в края на януари, когато ще има по-слаба лунна светлина, но ако времето е благоприятно. При повече късмет кометата ще се вижда и с просто око, а със сигурност ще може да се наблюдава с бинокъл или телескоп.

Here's the path through our solar system that comet C/2022 E3 (ZTF) will take in the coming weeks. After that, fuhgeddaboudit! #comet #astronomy pic.twitter.com/OjrzQEXnXw