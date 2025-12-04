Украйна: Искаме истински мир, а не примирие

У крайна иска „истински мир, а не примирие“ с Русия, заяви външният ѝ министър в четвъртък на заседание на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) – структура, която търси своята роля в следвоенното бъдеще на Украйна, предаде Reuters.

Пътят към мирните преговори засега остава неясен, каза президентът на САЩ Доналд Тръмп в сряда след това, което определи като „доста добри“ разговори между руския президент Владимир Путин и американски представители.

„Все още помним имената на тези, които предадоха бъдещите поколения в Мюнхен. Това никога не бива да се повтаря. Принципите трябва да бъдат неприкосновени и ни е необходим истински мир, а не примири“, заяви украинският външен министър Андрей Сибиха в речта си пред годишния Съвет на министрите на ОССЕ.

Той очевидно се позоваваше на Мюнхенското споразумение от 1938 г., когато Великобритания, Франция и Италия се съгласяват с анексирането на Судетската област от нацистка Германия. Споразумението често се използва като пример за неспособността да се противопоставиш на заплашителна сила. Русия трябваше да говори по-късно.

„Европа е имала твърде много несправедливи мирни сделки в миналото. Всички те водеха само до нови катастрофи“, каза още Сибиха, като благодари на САЩ за усилията им в подкрепа на мира и подчерта, че Украйна ще „използва всяка възможност, за да се опита да сложи край на тази война“.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви в сряда, че екипът му подготвя срещи в Съединените щати и че диалогът с представителите на Тръмп ще продължи.

ОССЕ – организация от 57 държави, включително САЩ, Канада, Русия и повечето страни от Европа и Централна Азия – се утвърди като важен форум за диалог между Изтока и Запада по време на Студената война.

В последните години тя често изпада в застой, тъй като Русия блокира ключови решения, обвинявайки организацията, че е доминирана от Запада. Сега Съединените щати блокират приемането на нов бюджет, настоявайки за реформи и мерки за съкращаване на разходите, казват дипломати.