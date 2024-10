Надникнете в музея на „Заклинанието“, където ви трябва светена вода, за да посетите Анабел

Н ай-известната двойка изследователи на паранормални явления в света е оставила след себе си музей, пълен с реални „обитавани от духове“ реликви, които са събрали по време на приключенията си - включително страховитата кукла, вдъхновила филма на ужасите „Анабел“.

Покойната двойка съпрузи Ед и Лорейн Уорън, които сега са обезсмъртени като герои в поредицата филми „Заклинанието“, са запазили окултен музей в имота си, който вече не е отворен за посетители.

Но тези, които имат късмета - или нещастието - да надникнат вътре, са заобиколени от окултни предмети като призрачни фрагменти от разбилия се полет 401 на Източните авиолинии, орган, който свири сам, и човешки череп.

На посетителите се дава светена вода, с която да напръскат ръцете си, преди да се насочат към най-известния експонат в музея - Анабел, гигантска кукла Raggedy Ann, която не изглежда толкова агресивно като холивудския си събрат, но седи и гледа спокойно в стъклена витрина с надпис „Внимание: Не отваряйте.“

„Държим я затворена, защото не искаме никой да я докосва с голи ръце“, казва Тони Спера, зет на Уорън, който сега продължава работата на двойката като ръководител на Дружеството за психични изследвания в Нова Англия.

„Имаме свещеник, който редовно идва и прави ритуални молитви върху тази кукла, вероятно веднъж месечно. Той благославя целия музей и благославя специално тази кукла, като използва свещено масло и светена вода.“

Твърди се, че през 70-те години на миналия век Анабел, чийто корпус е гравиран с молитвата „Отче наш“ и две плочки с католическия Свети Архангел Михаил, е тероризирала двама съквартиранти, като мистериозно се е движела сама и е оставяла страховити бележки.

След един сеанс силата, за която се предполага, че контролира куклата, станала по-агресивна и тя се опитала да удуши приятел, който спял в апартамента, гласят преданията. Теорията е, че мъртво момиче е обладало куклата, но по-късно Ед Уорън стига до заключението, че нещо много по-зловещо контролира играчката - демон.

Дори сега посетителите твърдят, че са виждали как крехките ръце на куклата се движат сами, казва Спера.

Невзрачната жълта дървена къща на Уорънови в края на спокоен квартал в предградията сега е седалище на Спера и на продължаващата работа на NESPR.

Проблеми с териториалното устройство са довели до закриване на музея, който се помещава в навес в бившия двор на Уорън, но наскоро репортер и фотограф от The Post получиха достъп до смразяващите експонати преди Хелоуин.

