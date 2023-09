Защо хората започнаха да вярват, че птиците не са истински?

В скорошно Ted Talk създателят на движението Bird Aren't Real Питър Макиндоу говори за работата по „депрограмиране“ на обществеността по отношение на „птичата лъжа“.

„Ние живеем в проптича цивилизация, пропита с пропаганда“, каза Макиндо пред публиката. Разказа също, че след като осъзнал, че е нужно да предприеме действия, започнал да обикаля от град на град и да поставяйки знаци, обясняващи на хората, че птиците не са истински.

