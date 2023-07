Възможно ли е Хитлер да е инсценирал собствената си смърт?

С поред тази теория на конспирацията, която мнозина смятат за вярна, Адолф Хитлер успял да избяга от Берлин през 1945 г. с помощта на съпругата си Ева Браун. Въпреки че не се приема сериозно от историците, тази теория набира сила едва след появата на интернет - благодатна почва за спекулации и подозрения.

Теорията - Теорията гласи, че вместо да се самоубие на 30 април 1945 г., диктаторът избягал от Германия заедно със съпругата си Ева Браун и заминал за Аржентина, където живял до края на живота си.

On tonights show Gerrard Williams Gray wolf the escape of Adolf Hitler 9-11pm http://t.co/Uxaf4Bsg8W pic.twitter.com/D4BxNMMHtt — lifting the veil (@theveil2014) April 27, 2015

Книгата, заради която започна всичко - През 2011 г. авторите Саймън Дънстан и Джералд Уилямс изследвали темата за възможното бягство на Хитлер от съветския плен. Книгата се казва „Сивият вълк: Бягството на Адолф Хитлер“.

Историята - Твърди се, че няколко подводници са напуснали Германия и са се отправили за Аржентина в края на Втората световна война, защото бъдещият президент на Аржентина Хуан Перон получил пари от нацистите за кампанията си и им върнал услугата.

Къде отишли? - Според книгата диктаторът и съпругата му се качили на една от тези подводници и се скрили в къща на езерото Науел Хуапи, близо до аржентинската граница с Чили.

Какво им се случило след това? - Според авторите Ева Браун напуснала Хитлер и отишла в Неукен заедно с дъщеря им Урсула. Твърди се, че Хитлер починал през февруари 1962 г.

Доказателствата - Фрагмент от череп с дупка от куршум бил открит пред бункера на Хитлер и се съхранявал във Федералния архив на Русия в Москва. Мнозина вярвали, че този череп е на Хитлер, но през 2009 г. ДНК тест показал, че фрагментът принадлежи на 40-годишна жена.

Adolf Hiter: Rise to Power, Impact & Death - HISTORY https://t.co/x8mEd2HjBk — Ramakrishnan K Marar (@rkmarar9) July 17, 2019

Доказателство – Така или иначе, тази кост никога не е била разглеждана като решаващо доказателство, което да потвърди или отрече смъртта на Хитлер. Има още фрагменти като челюсти, заедно с някои от зъбите, които са анализирани от зъболекаря на Хитлер, както и от дентален асистент и специалист. Всички те потвърдили, че принадлежали на фюрера.

Допълнителни доказателства - Документи на ФБР, анализирани през последните години и маркирани като некласифицирани, съдържат няколко записа от предполагаеми „наблюдения“ на Хитлер. ФБР обаче заявява, че информацията в тези документи, не съдържа убедителни доказателства.

Произход на мита – Няколко историци смятат, че тази теория може да е била разпространена преди няколко години от съветското правителство. Политиката на дезинформация е добре известен феномен и историческите записи показват, че маршал Георгий Жуков е този, който разпространил мита на 9 юни 1945 г. на пресконференция, по заповед на Сталин.

Разпространение на мита - За да подпомогне разпространяването на мита, по време на конференцията в Потсдам след Втората световна война Сталин казал на американския президент Хари С. Труман, че Хитлер е жив. Това твърдение породило няколко конспиративни теории.

Did Hitler escape and move to Colombia? Despite new CIA memo, there’s reason to doubt, writes @oppenheimera https://t.co/sq3K0mhdek pic.twitter.com/LfmzZXYhnj — Miami Herald (@MiamiHerald) November 4, 2017

Случаят е приключен – След цялото това объркване предизвикано около смъртта на диктатора, Дик Уайт, тогавашен ръководител на Тайната разузнавателна служба в британската част на Берлин, изпратил агент Хю Тревър-Ропър да разследва смъртта на Хитлер. В първия му доклад, по-късно публикуван в книга през 1947 г., пише, че още през 1946 г. агентът вече намерил достатъчно доказателства, за да обяви Хитлер за мъртъв.

Какво казват историците - Много историци са напълно против тази теория и често я определят като несъстоятелна и без доказателства, които да я подкрепят.

Мнението на историка - Гай Уолтърс е един от историците, които публично заявили мнението си за теорията. Той казал, че това е абсурдна теория, за която няма никакви исторически основания да съществува. Според него подобна история може да битува само в заблудените фантазии на нейните създатели.

Документален филм – През 2014 г. авторите на противоречивата книга „Сивият вълк: Бягството на Адолф Хитлер“ направили и документален филм по темата, продуциран от един от авторите, Джерард Уилямс. В него няколко души твърдят, че са виждали Хитлер в Аржентина през годините. Документалният филм получил смесени отзиви и бил критикуван, заради предположения, че е бил финансиран от схема за финансова корупция.

Watch Hunting Hitler, History. Red Cros and Vatican also involved!!https://t.co/XDL5To656N — Margret🍊🍊🍊 (@MargretAnnaE) June 29, 2023

На лов за Хитлер – History channel стартирали поредица, наречена „На лов за Хитлер“, където няколко следователи, които вярват в бягството на Хитлер в Южна Америка, пътували из континента в търсене на доказателства и документи, за да докажат теорията. В поредицата се разкрива, че докато уж живели в Южна Америка, Хитлер и други нацисти планирали четвърти райх.

Къде умрял Хитлер? - Книгата „Хитлер в Бразилия – животът и смъртта му“ от бразилската писателка Симони Рене Герейро Диас, която разгръща друга хипотезата. Диктаторът се преместил в Бразилия, където в крайна сметка и починал.

Каква е теорията? - Хитлер избягал в Аржентина с помощта на приятели, които имал във Ватикана, и променил името си на Адолф Лайпциг.

Simoni Renee Guerreiro Dias claims that he ran away to Argentina, like the thousands of other Nazis.!... pic.twitter.com/VXeF4wJSyH — *SUPERMAN* (@SUPERMAN_S__) May 27, 2016

Снимката - Диас открила снимка, в щата Мато Гросо, на мъж, който според нея много приличал на Хитлер. Според нея той починал в град Носа Сеньора до Ливраменто през 1984 г. на 95-годишна възраст.

Маскировка - Снимката показва възрастен мъж, заедно с чернокожата му партньорка. Симони Диас твърди, че това е част от прикритието на Хитлер, защото никой не би помислил, че той би имал нещо общо с жена, която не е кавказка. Според авторката диктаторът бил известен в града като „стария германец“.

A hitória é contada no livro "Hitler no Brasil – Sua Vida e Sua Morte”, de Simoni Renée Guerreiro Dias.



A autora defende a tese de que Hitler teria fugido para MT com a meta de recuperar um tesouro deixado pelos jesuitas após receber um mapa do Vaticano.



E esse seria ele. pic.twitter.com/yvfB4xWllH — fred fagundes (@fagundes) November 10, 2022

Още данни - В книгата на Симони Диас има история за монахиня, оцеляла от Холокоста, която се почувствала зле, когато е разпознала Адолф Лайпциг като Хитлер, когато той бил приет в болницата, където тя работила през 1979 г.

Критици – Мнозина критикуват откритата от Диас снимка по две причини: първо е доста стара и изглежда обработвана и второ - открита е в момент, в който Диас се опитва да продаде книгата си.

ДНК тестове - Симони Диас получила разрешение да анализира тялото на Адолф Лайпциг и да събере ДНК проби, които да бъдат сравнени с тези на потомък на Хитлер. Към днешна дата обаче резултатите не са оповестени публично.

Историческа смърт - Историята, която повечето историци приемат за вярна е, че диктаторът е посегнал на живота си в бункер с пистолет и отравяне с цианид.

https://t.co/r5d5gkMGOT - Hitler lived until 1962? That's my story, claims Argentinian writer

This article is more than 9 years old

The startling theory that the Führer survived in exile until age 73 was examined in a book. Now its British authors are accused of plagiarism — Nubia Watu (@nubia_watu) December 20, 2022

Втора хипотеза - Други историци смятат, че смъртта на Хитлер е причинена по време на въздушен удар, насочен срещу неговия бункер, който се случил в края на Втората световна война.