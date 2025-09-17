Любопитно

От планинска хижа до ранчо с коне: Зашеметяващите имоти на Робърт Редфорд за милиони

Актьорът, превърнал се в режисьор, е притежавал множество зашеметяващи имоти в западната част на Съединените щати през живота си

17 септември 2025
Р обърт Редфорд, холивудската икона, почина а 89-годишна възраст. Смъртта на актьора от „Всичкият президентски народ“ беше обявена от неговата публицистка Синди Бергер, която заяви пред Daily Mail, че той е починал в „дома си в Сънданс в планините на Юта – мястото, което е обичал, заобиколен от тези, които е обичал“, пише Times of India.

Актьорът, превърнал се в режисьор, е притежавал множество зашеметяващи имоти в западната част на Съединените щати през живота си, като знак за влиянието, което тези снимачни площадки са оказали върху него.

Според регистрите на недвижимите имоти, портфолиото от имоти на Редфорд, което той и съпругата му Сибил Сагарс започнаха да продават през последните седем години, струваше над 20 милиона долара.

Той притежаваше поне два дома в Сънданс, Юта, ски курортната общност, основана от актьора и режисьор през 1969 г. Районът става известен след героя му във филма от 1969 г. „Бъч Касиди и Сънданс Кид“.

Хижа в Сънданс

Един от имотите, които двойката притежаваше в планинския район, беше хижа от 140 квадратни метра, много близо до ски курорта, която той продаде на новите собственици през 2020 г. Къщата е разположена върху акър земя и е на хълм над пътя. Според оценки на Zillow, къщата струва 2,3 милиона долара.

Дом в Сънданс

Преди да се срещне с Редфорд, Сагарс купува къща в Сънданс през 80-те години на миналия век. Така тя се запознава с актьора през 90-те години и се омъжва за него през 2009 г. Според брокера на недвижими имоти Джайса Бишоп, триетажната хижа е послужила като вдъхновение за голяма част от мултимедийната екологична работа на Сагарс.

Заобиколен от борови дървета, домът предлага гледка към 3600-метровата планина Тимпаногос, както и четири спални, множество тераси, апартамент за гости на по-ниско ниво с кухненски бокс, всекидневна и самостоятелна тераса.

Къщата беше обявена за продажба за под 4 милиона долара през юли 2024 г. и беше закупена на неразкрита цена същия месец.

Конно ранчо

През юни 2021 г. Редфорд обяви за продажба друг имот, този път конно ранчо от 30 акра, кръстено на филма му от 1998 г. „Шепотът на коне“. На около 16 мили от Сънданс, имотът се появи на пазара за 4,9 милиона долара и беше продаден само за осем дни.

Ранчото се намира на северния край на язовир Диър Крийк и река Прово и предлага гледка към планината Тимпаногос.

Дом в Калифорния

Дом далеч от Сънданс се намираше в Тибурон, Калифорния, който Редфорд наскоро продаде за 4,15 милиона долара през декември 2024 г. Построена през 1968 г., къщата е с площ от 2824 квадратни фута и се намира на полуостров Тибурон, с изглед към залива на Сан Франциско. Тя предлага и зашеметяваща гледка към залива Кейл и остров Ангел.

Къщата на две нива се намира на парцел от 0,2 акра и е скрита в задънена улица с минимален трафик, според агента по недвижими имоти Стивън Мавромихалис от Compass. Къщата разполага с просторна всекидневна, гараж за два автомобила, преден и градински вътрешен двор, както и тераси. Закупен за 3,1 милиона долара през 2020 г., той беше продаден за 4,65 милиона долара.

Дом в долината Напа

Редфорд също така е имал дом в долината Напа, който е притежавал в продължение на 14 години, преди да го продаде през 2018 г. за 7,5 милиона долара. Известен като Danza del Sol, имотът е имал основна къща, ателие и работилница. Основната къща е имала 5255 квадратни фута жилищна площ с три спални и три бани и половина. Тя е продадена през 2019 г. за 7 милиона долара.

Източник: Times of India    
