Отиде си Робърт Редфорд

Р обърт Редфорд, холивудската икона, превърнала се в режисьор, почина на 89-годишна възраст. Това предаде BBC.
Robert Redford has died at 89 years old.— Variety (@Variety) September 16, 2025
The film icon starred in classic movies such as "Butch Cassidy and the Sundance Kid" and "All the President's Men," won an Oscar for directing "Ordinary People” and founded the Sundance Film Institute.https://t.co/MLJnHZHcWg pic.twitter.com/bAZBLVKj1W
Пиарката на Редфорд, Синди Бъргър, съобщи, че актьорът е починал по-рано днес в дома си в Сънданс, в планините на Юта - "мястото, което обичаше, заобиколен от хората, които обичаше".
"Той ще липсва много", заяви Бъргър и добави, че семейството моли за уважение към личното им пространство.
Robert Redford has sadly passed away at the age of 89. 🕊️ pic.twitter.com/rvX81E4HN9— Film Crave (@_filmcrave) September 16, 2025
Робърт Редфорд бе известен с ролите си във филмите "Животът е такъв" (The Sting) и "Буч Касиди и Сънданс Кид" (Butch Cassidy And The Sundance Kid).
Роден в Лос Анджелис, той започва да се изявява на театралната сцена в края на 50-те години, преди да стартира телевизионна кариера през 1960 г. и да направи дебюта си в киното с филма "Военен лов" (War Hunt).
През 1973 г. получава номинация за "Оскар" за най-добър актьор за изпълнението си в "Животът е такъв".
През 1980 г. Редфорд прави режисьорския си дебют с "Обикновени хора" (Ordinary People), който печели четири награди "Оскар", включително за най-добър филм и най-добър режисьор.
През 2001 г. получава почетен "Оскар" за цялостно творчество.
Редфорд е известен и като основател на кинофестивала "Сънданс" в щата Юта, който подпомага независимото кино.
През 2018 г. той обяви, че филмът "Старецът и пистолетът" (The Old Man and The Gun) ще бъде последната му роля на екрана.
Rest in Peace, Robert Redford.— Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) September 16, 2025
1936-2025 pic.twitter.com/rb3bfXLJxS
По информация на CBS News, партньор на BBC в Съединените щати, Робърт Редфорд оставя след себе си съпругата си Сибиле Загарс, за която се ожени през 2009 г.
Преди това той е бил женен за Лола ван Вагенен, двойката има четири деца, преди да се разведе през 1995 г.
Едно от децата им, Скот, умира на два месеца от синдром на внезапна детска смърт, съобщава CBS, а Джеймс умира от рак през 2020 г.
Редфорд е преживян от двете си дъщери - Шона, която е художничка, и Ейми, която е режисьор.
