Тръмп: Нямаше по-добър от Робърт Редфорд, той беше страхотен актьор

Зловещите съобщения на Тайлър Робинсън преди убийството на Чарли Кърк може да разкрият предполагаемия му мотив

Върховният комисар на ООН по правата на човека настоя за прекратяване на "касапницата" в Газа

Американски сенатор отправи предупреждение към Унгария и Словакия заради покупките им на руска енергия

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп отдаде почит на легендарния актьор Робърт Редфорд, който почина на 89 години.

Тръмп бе информиран за смъртта на Редфорд от репортери малко преди да се качи на Marine One, за да започне пътуването си до Обединеното кралство.

"Робърт Редфорд имаше години, в които нямаше по-добър от него", каза Тръмп. "Имаше период, когато той беше най-популярен. Смятам, че беше страхотен."

Тръмп не се спря на критика на Редфорд към него, в която актьорът го описа като "диктатор" през 2019 г.

"Нашата споделена толерантност и уважение към истината, върховенството на закона, нашата основна свобода на печата и нашата свобода на словото - всичко това е било застрашено от един човек“, написа Редфорд по време на първия мандат на Тръмп като президент.

NOW: "Robert Redford was great ... He had a series of years ... there was nobody better."



President Trump reacts to the death of Hollywood legend Robert Redford, saying "there was a time he was the hottest." pic.twitter.com/NKFq9x5e9X — Fox News (@FoxNews) September 16, 2025

Холивудската легенда Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст.

Освен актьорската си кариера, Редфорд беше режисьор, продуцент и влиятелен поддръжник на независимите филми чрез своя институт "Сънданс".

Редфорд почина "в дома си в Сънданс, в планините на щата Юта – мястото, което обичаше, заобиколен от хората, които обичаше", каза неговата публицистка Синди Бергер в разпространено изявление. Причина за смъртта на холивудската легенда засега не се посочва.

Робърт Редфорд е роден на 18 август 1936 г. в Санта Моника, Калифорния. Сред филмите, в които е участвал, са "Ужилването" (1973), "Великият Гетсби" (1974), "Трите дни на кондора" (1975), "Цялото президентско войнство" (1976), "Електрическият конник" (1979), "Бръбейкър" (1980), "От Африка" (1985), "Адвокати Асове" (1986), "Войната в бобовите полета на Милагро" (1988), "Хавана (1990), "Тук тече река" (1992), "Експертите" (1992), "Неприлично предложение" (1993), "Повелителят на конете" (1998), "Последният замък" (2001), "Шпионски игри" (2001), "Незавършен живот" (2005), "Офицери и пешки "(2007), "Всичко е загубено" (2013), "Завръщането на първия отмъстител" (2014), "Драконът, моят приятел" (2016), "Старецът и оръжието" (2018), "Отмъстителите: Краят" (2019) и др.

Редфорд е режисьор и продуцент е на филмите "Там тече река" (1992), "Телевизионно състезание" (1994), "Повелителят на конете" (1998), "Офицери и пешки" (2007), "Конспираторът" (2010), "Хората, на които държиш" (2012) и др.

Отличен е с награда "Оскар" за най-добър режисьор за филма "Обикновени хора" (1981). Носител е и на почетен "Оскар" за цялостен принос (2002).

Вижте повече в нашата галерия: