Разследват смъртта на българин, починал в американски затвор

Служители на Имиграционната и митническа служба на САЩ са уведомили Комисията по вътрешна сигурност на Сената за трагичния инцидент

19 декември 2025, 14:04
Разследват смъртта на българин, починал в американски затвор
Източник: iStock

56-годишен български гражданин е починал във федерален затвор в северната част на щата Мичиган, съобщи The Detroit News, позовавайки се на два конгресни източника в Мичиган. 

Името на мъжа е Ненко Ганчев, арестуван в Чикаго, според информацията, предоставена на комисията от ICE.

Служители на Имиграционната и митническа служба на САЩ са уведомили Комисията по вътрешна сигурност на Сената за трагичния инцидент. 

Обстоятелствата около смъртта на Ганчев все още не са ясни. 

Сенатор Гари Питърс, водещият демократ в комисията по вътрешна сигурност на Сената, заяви, че е разтревожен от съобщенията за смъртен случай в обект ICE близо до Болдуин в селските райони на окръг Лейк.

"Хората, задържани от правителството на САЩ, трябва да бъдат третирани хуманно и да имат достъп до животоспасяваща медицинска помощ. Въпреки че причината за тази смърт в Мичиган все още се разследва, поисках официален брифинг от служители на ICE“, добави Питърс.

Според данни на Американската асоциация на имиграционните адвокати, до края на септември тази година в САЩ са регистрирани 16 смъртни случая при задържане на възрастни имигранти. 

"Съкрушени сме от новината за преждевременната кончина на г-н Ганчев, докато е бил под стража на ICE. Това не е първият смъртен случай в имиграционен арест в Мичиган и ние отдавна призоваваме за реформи в задържането, за да се гарантира здравето и безопасността на членовете на нашата имигрантска общност“, каза Кристин Сове от Центъра за права на имигрантите в Мичиган.

Източник: Фокус     
Ненко Ганчев Смърт в ареста Имиграционно задържане ICE Мичиган Български гражданин Разследване Права на имигранти Хуманно отношение Федерален затвор
