17 септември 2025, 12:54
KINO NOVA излъчва „Последният замък“ в памет на Робърт Редфорд тази вечер от 21:00 ч.
Т ази вечер KINO NOVA ще почете паметта на легендарния актьор, режисьор и продуцент Робърт Редфорд, който ще остане в историята като един от най-влиятелните американски артисти на ХХ век. В 21:00 ч. зрителите ще могат да видят превъплъщението му в непоколебимия и търсещ справедливост генерал Ъруин в класиката „Последният замък“.  

Военният екшън разказва историята на прочут военен тактик, който е изпратен в затвора с максимално строг режим „Замъка“ заради неподчинение. Садистичният полковник Уинтър, в чиято роля влиза Джеймс Гандолфини, управлява затвора и първоначално се отнася с уважение към някогашния легендарен генерал, но респектът му много скоро преминава във враждебност, а враждебността ескалира във война. 

Още с идването си в затвора Ъруин печели уважението на останалите затворници и бързо разбира за несправедливите и брутални методи за подчинение на Уинтър. Истината за всичко случващо се във военния затвор карат генерала да вземе решението да се изправи срещу корумпираната система и да върне достойнството на лишените от свобода военни. За да извади на бял свят истината и справедливостта да възтържествува, Ъруин мобилизира съкилийниците си и организира бунт. Как ще приключи той и кой ще надвие в сблъсъка между властта и честта?  

Гледайте класиката „Последният замък“, в която не може да има двама крале, тази вечер от 21:00 ч. по KINO NOVA! 

 

<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

