"Една от най-великите филмови звезди": Светът скърби за Робърт Редфорд

Р еакции от света след кончината Робърт Редфорд. Той почина на 89-годишна възраст.
Пиарката на Редфорд, Синди Бъргър, съобщи, че актьорът е починал по-рано днес в дома си в Сънданс, в планините на Юта - "мястото, което обичаше, заобиколен от хората, които обичаше".
"Той ще липсва много", заяви Бъргър и добави, че семейството моли за уважение към личното им пространство.
RIP to Robert Redford, a legendary actor, boundary-pushing director, founder of the Sundance Film Institute, and committed activist.— Chicago Int'l Film Festival (@chifilmfest) September 16, 2025
A true titan of American film for nearly a century. He will be so missed! pic.twitter.com/ZT72VI9k0H
Редфорд беше филмова звезда, но за независимите режисьори той беше нещо много повече.
Институтът "Сънданс" промени живота на много филмови творци. Да бъде включен един филм във фестивала "Сънданс" или да бъдеш приет да работиш в Лабораторията на "Сънданс" и да разработваш проект там означаваше наставничество, публичност и възможности.
Толкова много филми, които стигнаха до наградите "Оскар", бяха подпомогнати по пътя си от "Сънданс".
"Нашият филм CODA привлече вниманието на всички благодарение на Сънданс", пише актрисата Марли Матлин в платформата X.
"Сънданс" съществува заради Робърт Редфорд. Един гений си отиде. Почивай в мир, Робърт."
CODA спечели наградата за най-добър филм на церемонията на Академията през 2022 г.
Today we mourn the loss of Robert Redford, actor, director, activist, and pioneer of independent cinema, who passed away peacefully at his home in Provo, Utah at the age of 89.— 🎩Laird of the Manor🎩 (@LairdOfTheManor) September 16, 2025
His presence on screen was magnetic… whether in Butch Cassidy and the Sundance Kid, The Sting, All… pic.twitter.com/p46RzNUXVx
Пиърс Морган го нарече "една от най-великите филмови звезди на всички времена".
Rest In Peace, Robert Redford (1936-2025) pic.twitter.com/cn5fEbiWAU— The Playlist (@ThePlaylistNews) September 16, 2025
Един от най-великите писатели, известен със своите романи на ужаса, Стивън Кинг със силни думи за Робърт Редфорд.
"Той беше част от един нов и вълнуващ Холивуд през 70-те и 80-те години. Трудно е да се повярва, че беше на 89 години", каза Кинг.
Truly one of the legends. A great actor & filmmaker. Thanks for the performances, the films & the memories. So long, Mr. Redford. pic.twitter.com/G3Fv8aH7Tz— Mark Window (@MarkWindow1) September 16, 2025
Марли Матлин, звездата от носителя на "Оскар" за 2021 г. филм CODA, сподели почит към Робърт Редфорд.
"Сънданс" се случи заради Робърт Редфорд. Гений си отиде“, пише Матлин.
He opened doors for countless independent filmmakers and helped make space for bold, original voices in the industry. Goodbye, Robert Redford. Your impact on film will forever live on. pic.twitter.com/ys2fls75U7— Screen Zealots @ #FF2025 (@screenzealots) September 16, 2025
Президентът на САЩ Доналд Тръмп също отдаде почит на легендарния актьор Робърт Редфорд.
"Имаше години, в които нямаше по-добър от Робърт Редфорд", каза Тръмп пред журналисти, докато напускаше Белия дом. „Мисля, че беше велик“, добави той.
На новината, че актьорът е починал у дома си, заобиколен от семейството, Тръмп каза: „Е, предполагам, че това е добър начин да си отидеш.“
Попитан за любимия си филм на Редфорд, Тръмп отговори: Той направи седем или осем страхотни филма.“
“Perhaps Mr. Redford’s greatest cultural impact was as a make-it-up-as-he-went independent film impresario.”https://t.co/RWCf6dqDCQ— Sally Goldenberg (@SallyGold) September 16, 2025
Комикът и актьор Ноел Фийлдинг е сред тези, които днес публикуваха почит към Редфорд.
В публикация в Instagram той пише: "Почивай в мир, Робърт Редфорд! Наистина велик филмов актьор. Толкова красив, че очите ме болят, докато те гледам.“
