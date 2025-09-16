Свят

"Една от най-великите филмови звезди": Светът скърби за Робърт Редфорд

Той почина на 89-годишна възраст

Обновена преди 4 минути / 16 септември 2025, 16:32
Р еакции от света след кончината Робърт Редфорд. Той почина на 89-годишна възраст.

Пиарката на Редфорд, Синди Бъргър, съобщи, че актьорът е починал по-рано днес в дома си в Сънданс, в планините на Юта - "мястото, което обичаше, заобиколен от хората, които обичаше".

"Той ще липсва много", заяви Бъргър и добави, че семейството моли за уважение към личното им пространство.

Редфорд беше филмова звезда, но за независимите режисьори той беше нещо много повече.

Институтът "Сънданс" промени живота на много филмови творци. Да бъде включен един филм във фестивала "Сънданс" или да бъдеш приет да работиш в Лабораторията на "Сънданс" и да разработваш проект там означаваше наставничество, публичност и възможности.

Толкова много филми, които стигнаха до наградите "Оскар", бяха подпомогнати по пътя си от "Сънданс".

"Нашият филм CODA привлече вниманието на всички благодарение на Сънданс", пише актрисата Марли Матлин в платформата X.

"Сънданс" съществува заради Робърт Редфорд. Един гений си отиде. Почивай в мир, Робърт."

CODA спечели наградата за най-добър филм на церемонията на Академията през 2022 г.

Пиърс Морган го нарече "една от най-великите филмови звезди на всички времена".

Един от най-великите писатели, известен със своите романи на ужаса, Стивън Кинг със силни думи за Робърт Редфорд. 

"Той беше част от един нов и вълнуващ Холивуд през 70-те и 80-те години. Трудно е да се повярва, че беше на 89 години", каза Кинг.

Марли Матлин, звездата от носителя на "Оскар" за 2021 г. филм CODA, сподели почит към Робърт Редфорд.

"Сънданс" се случи заради Робърт Редфорд. Гений си отиде“, пише Матлин.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп също отдаде почит на легендарния актьор Робърт Редфорд.

"Имаше години, в които нямаше по-добър от Робърт Редфорд", каза Тръмп пред журналисти, докато напускаше Белия дом. „Мисля, че беше велик“, добави той. 

На новината, че актьорът е починал у дома си, заобиколен от семейството, Тръмп каза: „Е, предполагам, че това е добър начин да си отидеш.“

Попитан за любимия си филм на Редфорд, Тръмп отговори: Той направи седем или осем страхотни филма.“

Комикът и актьор Ноел Фийлдинг е сред тези, които днес публикуваха почит към Редфорд.

В публикация в Instagram той пише: "Почивай в мир, Робърт Редфорд! Наистина велик филмов актьор. Толкова красив, че очите ме болят, докато те гледам.“

Вижте повече в нашата галерия: 

Източник: BBC, "Фокус", Sky News    
Робърт Редфорд Кончина Актьор Режисьор Кино Институт Сънданс Независимо кино Филмова звезда Холивуд Активист
