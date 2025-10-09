Как се избира нобелов лауреат за мир

Н обеловата награда за мир е една от най-престижните и обсъжданите международни отличия - символ на глобално признание за усилия да се преодолеят конфликти и да се насърчи сътрудничеството между народите. Но зад блясъка ѝ стои доста строг и донякъде тайнствен механизъм на номинации, оценка и избор. А през последните месеци се разгоряха и спекулации дали президентът на САЩ Доналд Тръмп може да се "окичи" с тази награда.

Кои са седемте войни, които Доналд Тръмп твърди, че разреши и има ли шанс за Нобелова награда за мир?

Как точно се взема решението за Нобеловата награда за мир и доколко Тръмп има реални шансове да я получи.

Процедурата: номинации, оценки и решение

Условия за номинация

Сам кандидат не може да се номинира — предложенията могат да идват само от лица, които са допустими номинатори според Статутите на Нобеловия фонд.

Сред допустимите номинатори са:

Членове на национални парламенти и правителства, както и ръководители на държави

Професори (история, право, социални науки, философия, теология) и ректори на университети

Бивши или настоящи членове на Нобеловата комитет, бивши съветници, членове на международни съдилища и др.

Всеки номинатор може да предложи един или повече кандидати за съответната година.

Крайният срок за номинации обикновено е 31 януари на годината, за която се присъжда наградата. Ако номинацията е подадена след този срок, тя се разглежда за следващата година.

Името на номинираните, както и детайлите по номинациите и дебатите около тях, се пазят в тайна за 50 години.

Обработване и селекция

След крайния срок Норвежкият Нобелов комитет (Norwegian Nobel Committee) започва процес на оценка — около осем месеца на разглеждане, преглед на досиета и обсъждания.

Комитетът се подпомага от международни и норвежки съветници, които изготвят доклади за отделни кандидати от краткия списък.

Проектът на списък се свива през пролетта и лятото, като се прави подбор на изключително ограничен кръг кандидати, които ще бъдат обект на крайно разглеждане.

В началото на октомври (или около това време) Комитетът взема решението чрез просто мнозинство.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

На 10 декември, на годишната церемония в Осло, се връчва наградата.

Критерии според Нобеловото завещание

Според завещанието на Алфред Нобел, лауреатът трябва да е "онзи, който е направил най-големи "услуги на човечеството" чрез насърчаване на братството между народите, намаляване или премахване на постоянни армии и създаване и разпространяване на мирни договори и арбитражни съдилища".

Както показват практиките през годините, Комитетът не търси краткосрочни дипломатически успехи, а устойчиви приноси за мир, справедливост и дългосрочна трансформация. — това означава, че силната повърхностна кампания, макар и впечатляваща, често не е достатъчна.

Доналд Тръмп и Нобеловата награда за мир: фантазия, амбиция или реална възможност?

Номинации досега

Доналд Тръмп е бил номиниран за Нобелова награда за мир поне 12 пъти, според някои източници. Един от неговите номинатори е Бенямин Нетаняху, който публично обяви, че е изпратил писмо с номинация.

Конгресмени в САЩ също са подавали номинации за него. Обаче, въпреки многото номинации, до момента той не е спечелил наградата.

Аргументите "за" и "против"

"За" - Тръмп често твърди, че е участвал в посредничество и деескалация в различни конфликти — например, обявява, че "е прекратил" седем войни. Негови поддръжници посочват усилията му в Близкия изток, включително поддържането на Abraham Accords, и настояват, че той заслужава признание за ролята си в преговори между страни. Публичната му кампания за наградата, макар и нестандартна, демонстрира неговия стремеж и желание да бъде признаван като миротворец.

"Против" - Критиците твърдят, че ролите на Тръмп са често противоречиви — с политически действия и решения, които разпалват напрежения, а не ги смекчават. Няколко члена на Нобеловата комитета публично са критикували подходи или политики на Тръмп, което може да повлияе върху вътрешните дискусии по кандидатурата му.

Прекомерната публичност, агресивните изявления и постоянната промоция на кандидатурата му могат да бъдат възприети като "принудителен пиар", което не кореспондира с традиционния стил на кандидатите на мира.

Нобеловият комитет в миналото е избягвал да дава наградата на фигурите, които са силно поляризиращи, дори ако имат заслуги.

Наградата често се дава за продължителни усилия, институционални реформи, миротворчески инициативи в продължение на години — не за кратки успехи или конкретни дипломатически моменти.

Колко реален е шансът?

Анализатори и наблюдатели са склонни да считат, че шансовете на Тръмп са много слаби.

Фактори, които работят срещу него:

Вътрешните разногласия в Комитета: не е сигурно, че той може да получи мнозинство от петте гласа.

Времевото изоставане: номинациите трябва да са подадени до края на януари, а много от инициативите му може да са закъснели, за да бъдат обмислени за тази година.

Принципът на устойчивост: Комитетът вероятно ще предпочете по-дългосрочни кандидати с доказани глобални инициативи.

Политическата натовареност: присъждането на награда на такава фигура би предизвикало силни реакции и може да бъде възприето като провокация.

С други думи, номинацията сама по себе си не е престиж или гаранция. И дори мощният пиар около нея вероятно няма да е достатъчен без дълбоки и устойчиви дипломатически резултати, които да съвпаднат с ценностите на Нобеловото завещание.

Нобеловата награда за мир остава комбинация от строги критерии, тайна процедура и морални оценки, която далеч надхвърля проста популярност или политическа известност. Макар Доналд Тръмп да е бил номиниран многократно и да вложи сериозни усилия да представи себе си като миротворец, перспективата да бъде удостоен с наградата изглежда далечна.

В крайна сметка, Нобеловият комитет търси не просто символички жестове или кампании за признание, а дълбоки, тихи и трайни преобразования в световния ред. И докато Тръмп може да бъде част от разговорите, трудно е да се види как той би могъл да спечели доверието на петте гласа от Осло.