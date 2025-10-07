Комитетът за Нобеловите награди не може да се свърже с победител, тъй като той е на поход

У чените Мери Брънков, Фред Рамсдел и Шимон Сакагучи спечелиха Нобеловата награда за медицина за 2025 г. в понеделник за изследвания, които разкриват как имунната система предпазва здравите клетки – откритие, отварящо път към нови терапии срещу автоимунни заболявания и рак, съобщава Sky News.

Nobel Prize committee unable to reach winner as he's 'hiking off-grid'https://t.co/6yEU2RFNmT — Sky News (@SkyNews) October 7, 2025

Д-р Брънков, старши програмен мениджър в Института по системна биология в Сиатъл, научила за наградата си от фотограф на Асошиейтед прес, който се появил в дома ѝ в ранните часове на деня. 64-годишната изследователка сподели, че е пропуснала предишно обаждане от Нобеловия комитет: „Телефонът ми звънна, видях номер от Швеция и си помислих: ‘Това е някакъв спам.’“

Междувременно д-р Рамсдел (64 г.), научен съветник в базираната в Сан Франциско компания Sonoma Biotherapeutics, все още не може да бъде открит, тъй като се предполага, че е на туристически поход. Главният изпълнителен директор на компанията Джеф Блустоун го описа като „един от най-скромните хора, които някога ще срещнете“, и добави: „Ще бъде чудесно за нас да му се отблагодарим.“

Д-р Сакагучи (74 г.), изтъкнат професор в Изследователския център за имунологични граници към Университета в Осака, Япония, нарече наградата си „щастлива изненада“.

На пресконференция, прекъсната от поздравително обаждане на японския премиер Шигеру Ишиба, той заяви:

„Има много заболявания, които изискват допълнителни изследвания и лечение, и се надявам да постигнем по-нататъшен напредък, така че откритията ни да доведат до превенция на болестите. За това е нашето изследване.“

В продължение на години тримата учени, работейки независимо, идентифицират ключовата роля на така наречените регулаторни Т-клетки – вид бели кръвни клетки, които действат като „пазители“ на имунната система и предотвратяват атаките ѝ срещу собствените тъкани на организма.

A winner of the Nobel Prize in medicine learned of her win from a photographer who showed up at her home after ignoring an earlier call: “My phone rang and I saw a number from Sweden and thought: ‘That’s just, that’s spam of some sort.’” https://t.co/Up1IYvaPbt — CBS News (@CBSNews) October 7, 2025

Днес научната общност използва техните открития в различни направления: за разработване на по-ефективни терапии срещу автоимунни заболявания, за подобряване на успеха при трансплантации и за подсилване на естествените механизми на организма в борбата с рака.

Оле Кампе, председател на Нобеловия комитет, заяви: „Техните открития са от решаващо значение за нашето разбиране как функционира имунната система и защо не всички развиваме сериозни автоимунни заболявания.“

Наградата е първата от тазгодишните обявления на Нобеловите награди за 2025 г., направени от панела на Каролинския институт в Стокхолм.

Наградата за физика беше обявена във вторник, за химия – в сряда, за литература – в четвъртък, а Нобеловата награда за мир – в петък. Последна ще бъде обявена Нобеловата награда за икономика на 13 октомври.

Церемонията по връчването ще се състои на 10 декември, годишнината от смъртта на Алфред Нобел, шведския индустриалец и изобретател на динамита, който умира през 1896 г.

Тримата лауреати ще си разделят наградния фонд от 11 милиона шведски крони (около 870 000 британски лири).