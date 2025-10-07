Свят

Комитетът за Нобеловите награди не може да се свърже с победител, тъй като той е на поход

Мери Брънков, Фред Рамсдел и Шимон Сакагучи спечелиха Нобеловата награда за медицина за 2025 г.

7 октомври 2025, 13:50
Комитетът за Нобеловите награди не може да се свърже с победител, тъй като той е на поход
Източник: БГНЕС

У чените Мери Брънков, Фред Рамсдел и Шимон Сакагучи спечелиха Нобеловата награда за медицина за 2025 г. в понеделник за изследвания, които разкриват как имунната система предпазва здравите клетки – откритие, отварящо път към нови терапии срещу автоимунни заболявания и рак, съобщава Sky News.

Д-р Брънков, старши програмен мениджър в Института по системна биология в Сиатъл, научила за наградата си от фотограф на Асошиейтед прес, който се появил в дома ѝ в ранните часове на деня. 64-годишната изследователка сподели, че е пропуснала предишно обаждане от Нобеловия комитет: „Телефонът ми звънна, видях номер от Швеция и си помислих: ‘Това е някакъв спам.’“

Междувременно д-р Рамсдел (64 г.), научен съветник в базираната в Сан Франциско компания Sonoma Biotherapeutics, все още не може да бъде открит, тъй като се предполага, че е на туристически поход. Главният изпълнителен директор на компанията Джеф Блустоун го описа като „един от най-скромните хора, които някога ще срещнете“, и добави: „Ще бъде чудесно за нас да му се отблагодарим.“

Трима учени получиха Нобеловата награда за медицина за 2025 г

Д-р Сакагучи (74 г.), изтъкнат професор в Изследователския център за имунологични граници към Университета в Осака, Япония, нарече наградата си „щастлива изненада“.

На пресконференция, прекъсната от поздравително обаждане на японския премиер Шигеру Ишиба, той заяви:

„Има много заболявания, които изискват допълнителни изследвания и лечение, и се надявам да постигнем по-нататъшен напредък, така че откритията ни да доведат до превенция на болестите. За това е нашето изследване.“

В продължение на години тримата учени, работейки независимо, идентифицират ключовата роля на така наречените регулаторни Т-клетки – вид бели кръвни клетки, които действат като „пазители“ на имунната система и предотвратяват атаките ѝ срещу собствените тъкани на организма.

Днес научната общност използва техните открития в различни направления: за разработване на по-ефективни терапии срещу автоимунни заболявания, за подобряване на успеха при трансплантации и за подсилване на естествените механизми на организма в борбата с рака.

Оле Кампе, председател на Нобеловия комитет, заяви: „Техните открития са от решаващо значение за нашето разбиране как функционира имунната система и защо не всички развиваме сериозни автоимунни заболявания.“

Наградата е първата от тазгодишните обявления на Нобеловите награди за 2025 г., направени от панела на Каролинския институт в Стокхолм.

Наградата за физика беше обявена във вторник, за химия – в сряда, за литература – в четвъртък, а Нобеловата награда за мир – в петък. Последна ще бъде обявена Нобеловата награда за икономика на 13 октомври.

Церемонията по връчването ще се състои на 10 декември, годишнината от смъртта на Алфред Нобел, шведския индустриалец и изобретател на динамита, който умира през 1896 г.

Тримата лауреати ще си разделят наградния фонд от 11 милиона шведски крони (около 870 000 британски лири).

Нобелова награда за медицина 2025 Мери Брънков Фред Рамсдел Шимон Сакагучи Имунна система Автоимунни заболявания Рак
Последвайте ни
Морският курорт Лозенец се наводни

Морският курорт Лозенец се наводни

Бомба със закъснител – какви рискове крие пресъхването на Ганг

Бомба със закъснител – какви рискове крие пресъхването на Ганг

Две деца, на 16 и 8 години, откраднаха кола и катастрофираха в канавка

Две деца, на 16 и 8 години, откраднаха кола и катастрофираха в канавка

Комитетът за Нобеловите награди не може да се свърже с победител, тъй като той е на поход

Комитетът за Нобеловите награди не може да се свърже с победител, тъй като той е на поход

Как да промените къде да си получавате пенсията

Как да промените къде да си получавате пенсията

pariteni.bg
Германия стимулира продажбите на EV чрез освобождаване от данък

Германия стимулира продажбите на EV чрез освобождаване от данък

carmarket.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 5 часа
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 2 часа
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 3 часа
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 15 минути

Виц на деня

След първия месец от брака: – Скъпи, защо мълчиш? – Пестя аргументи за следващия скандал.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Силният вятър събори дърво върху коли в Сливен

Силният вятър събори дърво върху коли в Сливен

България Преди 5 минути

Има нанесени щети - счупени стъкла, огънати ламарини

Бъдещето на игрите: Мъск стартира амбициозен проект с AI

Бъдещето на игрите: Мъск стартира амбициозен проект с AI

Свят Преди 8 минути

"Твърде много студия за игри са собственост на огромни корпорации. xAI ще стартира ново студио за игри, за да направи игрите отново страхотни!“

Снимката е архивна

Руснаците напират към Купянск: какво се случва там

Свят Преди 33 минути

Жителите на Купянск и предградията се евакуират заради настъплението на руските части към града. Украинската армия се опитва да ги изтласка обратно и да им отреже пътя. Какво се случва там. Репортаж на ДВ

Газираните напитки увеличават риска от чернодробно заболяване с 60%

Газираните напитки увеличават риска от чернодробно заболяване с 60%

Любопитно Преди 49 минути

"Диетичните" газирани напитки със захар не са по-здравословен вариант

Атанас Запрянов: "Стената от дронове" е само политическо намерение

Атанас Запрянов: "Стената от дронове" е само политическо намерение

България Преди 1 час

Това заяви министърът на отбраната Атанас Запрянов по време на изслушването му в ресорната парламентарна комисия

Управителят на БНБ: Еврото отваря възможности, но и изисква повече дисциплина

Управителят на БНБ: Еврото отваря възможности, но и изисква повече дисциплина

България Преди 1 час

Управителят на Българската народна банка Димитър Радев очертава предизвикателствата и възможностите, които очакват страната ни

Регионалният министър: Установени са съществени пропуски в "Елените"

Регионалният министър: Установени са съществени пропуски в "Елените"

България Преди 1 час

Ако институциите преценят, може въпросните сгради да бъдат обявени за незаконни, заяви Иван Иванов

Заради опасения от шпионаж: ЕС ограничава пътуванията на руски дипломати

Заради опасения от шпионаж: ЕС ограничава пътуванията на руски дипломати

Свят Преди 1 час

Мярката идва след рязко увеличаване на хибридните операции срещу партньорите на Украйна в ЕС и НАТО

Неловка среща между Чарлийз Терон и Джони Деп на ревюто на Dior в Париж взриви мрежата

Неловка среща между Чарлийз Терон и Джони Деп на ревюто на Dior в Париж взриви мрежата

Любопитно Преди 1 час

50-годишната Терон и 62-годишният Деп последно се появиха заедно на екран през 1999 г. във филма „Съпругата на астронавта“

Свлачище блокира пътя Асеновград - Смолян

Свлачище блокира пътя Асеновград - Смолян

България Преди 1 час

Свлекли са се камъни, дървета и пръст

<p>МВР отхвърли спекулации: Разследваме запалените камиони в София</p>

МВР категорично отхвърля "политическите" спекулации за запалените камиони в София

България Преди 1 час

Категорично не отговарят на истината твърденията, че МВР или СДВР укрива или не работи по случай "със запалени камиони в София в края на юли", отговориха от министерството

Столичната община с мерки заради очакваните валежи

Столичната община с мерки заради очакваните валежи

България Преди 1 час

Има ли рискови зони в София, които биха могли да се наводнят

<p>Терзиев по казуса с боклука в София: Тази битка не е моя</p>

Васил Терзиев по казуса със сметопочистването в София: Тази битка не е моя. Тя е на всеки човек, който не иска да живее в лъжа, в страх и в бедност

България Преди 1 час

„Това не е криза с боклука. Това е сблъсък на два свята – на стария, в който малцина с прякори и влияние диктуват правилата, и на новия, в който хората искат прозрачност, ред и справедливост“, посочи той

Започват строги проверки: Глоби до 1 милион лева за спекула

Започват строги проверки: Глоби до 1 милион лева за спекула

Пари Преди 1 час

От утре, 8 октомври изтича адаптационният период, предвиден в Закона за въвеждане на еврото и започва налагането на ефективни санкции

Второто най-близко преминаване на астероид край Земята, регистрирано някога, току-що прелетя над Антарктида

Второто най-близко преминаване на астероид край Земята, регистрирано някога, току-що прелетя над Антарктида

Свят Преди 2 часа

Небесният обект 2025 TF, открит едва часове след като отмина планетата, е минал по-ниско от орбитата на Международната космическа станция. Макар да е бил само няколко метра в диаметър, случаят отново поставя въпроса защо човечеството често забелязва такива обекти едва след като вече са ни подминали

Никол Кидман дебютира с нова визия на Седмицата на модата в Париж

Никол Кидман дебютира с нова визия на Седмицата на модата в Париж

Любопитно Преди 2 часа

Това е първата публична поява на Никол с дъщерите ѝ след новината за края на брака ѝ

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли кучетата да ядат ориз?

dogsandcats.bg

Как сами да измерим температурата на кучето си

dogsandcats.bg
1

Сорт български домат с признание в Мадрид

sinoptik.bg
1

Проливни дъждове в следващите 48 часа

sinoptik.bg

На тези зодии Пълнолуние в Овен влияе особено силно

Edna.bg

5 метода за понижаване на кръвната захар по естествен начин

Edna.bg

Моуриньо разкри за проблем при играчите на Бенфика, но удържа Порто

Gong.bg

Неприятни новини за нападател на Рома

Gong.bg

Наводнение в морския курорт Лозенец (ВИДЕО)

Nova.bg

Висока степен на опасност: Столичната община с мерки заради очаквани валежи

Nova.bg