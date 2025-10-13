Нобелова награда за икономика - трима отличени за устойчив растеж

А мериканците Йоел Мокир и Питър Хауит и британецът Филип Агион си поделят Нобеловата награда за икономика за 2025 г., съобщи днес Шведската кралска академия на науките.

Йоел Мокир e отличен за своите разработки "за определяне на предпоставките за устойчив растеж чрез технологичен напредък".

Той споделя тазгодишната Нобелова награда за икономика с Питър Хауит и Филип Агион, чиито разработки са "за теорията за устойчив растеж чрез творческо разрушение".

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2025 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Joel Mokyr, Philippe Aghion and Peter Howitt "for having explained innovation-driven economic growth" with one half to Mokyr…

Творческото разрушение е концепция, предложена от известния австрийски икономист Йозеф Шумпетер, според която новите технологии и иновации променят средата и изместват остарелите методи и модели.

През последните два века, за първи път в историята, светът наблюдава устойчив икономически растеж, който помага на много хора да се измъкнат от бедността и полага основите на нашия просперитет. Йоел Мокир, Филип Агион и Питър Хауит обясняват как иновациите осигуряват тласък за по-нататъшен напредък, изтъкват от Шведската кралска академия на науките.

Бързоразвиващите се технологии засягат всички нас, тъй като нови продукти и производствени методи заместват старите в безкраен цикъл. Това е основата за устойчив икономически растеж, който води до по-добър стандарт на живот, здраве и качество на живот за хората по целия свят.

The 2025 laureates in economic sciences Philippe Aghion and Peter Howitt studied the mechanisms behind sustained growth. In an article from 1992, they constructed a mathematical model for what is called creative destruction: when a new and better product enters the market, the…

Миналата година американците Дарон Аджемоглу, Саймън Джонсън и Джеймс Робинсън получиха Нобеловата награда за икономика за изследванията си, посветени на създаването на институции и въздействието им върху благоденствието.

Нобеловата награда за икономика е единствената, която не е включена в завещанието на шведския индустриалец и филантроп Алфред Нобел. Учредена е в негова памет близо 70 години след другите престижни отличия на негово име едва през 1969 г. от Шведската централна банка.

Нобеловата награда за икономика или по-точно Наградата за икономически науки се отпуска от Шведската централна банка (Риксбанк). Тя е най-престижната в света награда за принос в областта на икономиката и се връчва всяка година от Шведската кралска академия на науките. Носителят й получава златен медал, диплома и 10 млн. шв. крони.