Свят

Нобелова награда за икономика - трима отличени за устойчив растеж

Бързоразвиващите се технологии засягат всички нас, тъй като нови продукти и производствени методи заместват старите в безкраен цикъл

13 октомври 2025, 13:31
Нобелова награда за икономика - трима отличени за устойчив растеж
Източник: iStock/Getty Images

А мериканците Йоел Мокир и Питър Хауит и британецът Филип Агион си поделят Нобеловата награда за икономика за 2025 г., съобщи днес Шведската кралска академия на науките.

Йоел Мокир e отличен за своите разработки "за определяне на предпоставките за устойчив растеж чрез технологичен напредък".

Той споделя тазгодишната Нобелова награда за икономика с Питър Хауит и Филип Агион, чиито разработки са "за теорията за устойчив растеж чрез творческо разрушение".

Творческото разрушение е концепция, предложена от известния австрийски икономист Йозеф Шумпетер, според която новите технологии и иновации променят средата и изместват остарелите методи и модели.

През последните два века, за първи път в историята, светът наблюдава устойчив икономически растеж, който помага на много хора да се измъкнат от бедността и полага основите на нашия просперитет. Йоел Мокир, Филип Агион и Питър Хауит обясняват как иновациите осигуряват тласък за по-нататъшен напредък, изтъкват от Шведската кралска академия на науките.

Бързоразвиващите се технологии засягат всички нас, тъй като нови продукти и производствени методи заместват старите в безкраен цикъл. Това е основата за устойчив икономически растеж, който води до по-добър стандарт на живот, здраве и качество на живот за хората по целия свят.

Миналата година американците Дарон Аджемоглу, Саймън Джонсън и Джеймс Робинсън получиха Нобеловата награда за икономика за изследванията си, посветени на създаването на институции и въздействието им върху благоденствието.

Нобеловата награда за икономика е единствената, която не е включена в завещанието на шведския индустриалец и филантроп Алфред Нобел. Учредена е в негова памет близо 70 години след другите престижни отличия на негово име едва през 1969 г. от Шведската централна банка.

Нобеловата награда за икономика или по-точно Наградата за икономически науки се отпуска от Шведската централна банка (Риксбанк). Тя е най-престижната в света награда за принос в областта на икономиката и се връчва всяка година от Шведската кралска академия на науките. Носителят й получава златен медал, диплома и 10 млн. шв. крони.

Източник: БТА    
Нобелова награда за икономика Устойчив растеж Творческо разрушение Технологичен напредък Иновации Йоел Мокир Питър Хауит Филип Агион Йозеф Шумпетер Шведска кралска академия на науките
Последвайте ни

По темата

Намушкаха 25-годишен мъж в Ловеч - двама арестувани, трети се издирва

Намушкаха 25-годишен мъж в Ловеч - двама арестувани, трети се издирва

Между войната и несигурното бъдеще – какво се случва с руската икономика

Между войната и несигурното бъдеще – какво се случва с руската икономика

Челен сблъсък на два експресни влака в Словакия, близо 100 ранени

Челен сблъсък на два експресни влака в Словакия, близо 100 ранени

„В най-добрата форма съм!“: Дженифър Лопес показа новото си тяло

„В най-добрата форма съм!“: Дженифър Лопес показа новото си тяло

Къде инвестират парите си младите българи

Къде инвестират парите си младите българи

pariteni.bg
Всички критикуваха Toyota, сега тя се кани да поведе EV революцията

Всички критикуваха Toyota, сега тя се кани да поведе EV революцията

carmarket.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 18 часа
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 20 часа
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 17 часа
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 18 часа

Виц на деня

– Дядо, ти вярваш ли в любовта от пръв поглед? – Не, моето момче. Баба ти ме хареса чак на третото поглеждане, след като видя…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Огромното наследство, което Даян Кийтън остави

Огромното наследство, което Даян Кийтън остави

Свят Преди 6 минути

Легендарната актриса беше не само звезда от световна величина, но и изключително успешен инвеститор в недвижими имоти

СЗО алармира: 1 от 6 инфекции са резистентни към антибиотици

СЗО алармира: 1 от 6 инфекции са резистентни към антибиотици

Свят Преди 16 минути

Антибиотичната резистентност се е увеличила при над 40 процента от наблюдаваните антибиотици, с годишен среден ръст от 5 до 15 процента

Тръмп получи бурни аплодисменти в израелския парламент

Тръмп получи бурни аплодисменти в израелския парламент

Свят Преди 36 минути

Той посети Израел по случай сключеното примирие с участието на САЩ между израелската държава и "Хамас"

Нощна атака в Одеса: 60-годишен мъж е ранен, гори мащабен пожар

Нощна атака в Одеса: 60-годишен мъж е ранен, гори мащабен пожар

Свят Преди 45 минути

Всички необходими служби ликвидират последиците от нощната атака

Предупредителни знаци за инфаркт, които се появяват 12 години по-рано

Предупредителни знаци за инфаркт, които се появяват 12 години по-рано

Любопитно Преди 53 минути

Ранните симптоми на сърдечен удар, които могат да спасят живота ви

ДБ ще обсъдят с ПП, ДСБ и юристи аргументите за касиране на вота в Пазарджик

ДБ ще обсъдят с ПП, ДСБ и юристи аргументите за касиране на вота в Пазарджик

България Преди 54 минути

Всички видяха безпрецедентното купуване на гласове, посочи Божидар Божанов

Губим половината си приятели на всеки 7 години - ето как да ги запазим

Губим половината си приятели на всеки 7 години - ето как да ги запазим

Любопитно Преди 54 минути

Широкият социален кръг се смята, че намалява риска от смърт с 45%, което е приблизително равно на въздействието на диетата и упражненията взети заедно

Защо няма Нобелова награда за математика

Защо няма Нобелова награда за математика

Любопитно Преди 56 минути

Разбирането на причината, поради която няма Нобелова награда за математика, изисква поглед към историята

Вълчев иска промени - забрана за използване на социални мрежи от деца под 15 години

Вълчев иска промени - забрана за използване на социални мрежи от деца под 15 години

Свят Преди 1 час

Вълчев коментира и нуждата от промени в Националното външно оценяване

Кирил Домусчиев, Председател на КРИБ

Отговор от КРИБ към КНСБ: Дискусията по данъци и осигуровки трябва да се основава на устойчиви реформи

България Преди 1 час

България трябва да се поучи от тези грешки, защото, както е казал Бисмарк, само глупакът се учи от собствените си грешки – мъдрецът се учи от чуждите, казва Кирил Домусчиев

<p>Чудовище или златото на Руската империя - какво се крие в Байкал?</p>

Чудовище или скритото злато на Руската империя: Тайните на най-старото и дълбоко езеро в света

Любопитно Преди 1 час

Местните жители почитат Байкал от векове и предават тайнствени истории на следващите поколения

Кралски поклон: Кейт Мидълтън избра дизайн на Виктория Бекъм в големия си ден

Кралски поклон: Кейт Мидълтън избра дизайн на Виктория Бекъм в големия си ден

Любопитно Преди 1 час

Принцесата на Уелс се появи в зашеметяващ маслиненозелен костюм, създаден от самата Виктория Бекъм

<p>Слави Трифонов цитира&nbsp;Рангел Вълчанов и критикува Бойко&nbsp;Борисов</p>

Трифонов за законопроекта за изменение на НК: 99% от журналистите и публичните личности, които коментираха този закон, въобще не са го чели

България Преди 1 час

ИТН оттегли законопроекта за изменение на Наказателния кодекс

Еврото вдига цената на такситата

Еврото вдига цената на такситата

България Преди 1 час

Шофьорите искат по-високи тарифи

Макрон игнорира призивите за оставка

Макрон игнорира призивите за оставка

България Преди 2 часа

"Аз ще продължа да гарантирам стабилността", добави Макрон, чийто втори мандат изтича през 2027 г.

Снимката е илюстративна

10 признака, че психическото ви здраве се влошава и имате нужда от помощ

Любопитно Преди 2 часа

От промени в съня до загуба на интерес – научете какво подсказват тези сигнали

Всичко от днес

От мрежата

Грижи за кучето през есента – за какво да внимаваме

dogsandcats.bg

Защо кучето ми пие повече вода от обикновено?

dogsandcats.bg
1

Танцът на сребърните фазани

sinoptik.bg
1

Пороите забавят есенната сеитба

sinoptik.bg

Меган Маркъл показа снимки на порасналата си дъщеря

Edna.bg

Оттегля ли се Крал Чарлз III от престола заради влошено здраве?

Edna.bg

Полузащитник на Барселона виси за дербито с Реал Мадрид

Gong.bg

Илиян Филипов заведе дело срещу Венци Стефанов

Gong.bg

"Хамас" освободи всички живи израелски заложници, сред тях - и мъжът с българско гражданство

Nova.bg

Усмивки и сълзи от радост: Първи кадри с освободените израелски заложници (СНИМКИ)

Nova.bg