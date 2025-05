Заплатата на понтифика: Колко ще получава папа Лъв XIV?

Т ой е духовен водач на над милиард католици по света, заема една от най-разпознаваемите роли в глобален мащаб и ръководи суверенна държава. И все пак Папата – върховният глава на Римокатолическата църква – не получава традиционна заплата.

Вместо това Ватиканът, най-малката независима държава в света, осигурява всичко необходимо за живота на понтифика – от настаняване и храна до транспорт, здравеопазване и сигурност. Папа Франциск, известен със своя скромен и пестелив начин на живот, съзнателно отказваше всякаква лична заплата през целия си понтификат от 2013 до 2025 г.

The pontiff's salary: How much will Pope Leo XIV be paid? https://t.co/yD3LsUTZEA