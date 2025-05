Избраха новия папа - бял дим над Ватикана: Habemus Papam!

К онклавът избра за папа кардинал Робърт Превост от САЩ, първият понтифекс от Северна Америка в историята. Той приема името Лъв XIV като глава на Римокатолическата църква.

В първите си думи като папа, Лъв XIV каза пред тълпата на площада "Св. Петър" от балкона на едноименната базилика: "Мир на всички вас!"

"Това е първият поздрав на възкръсналия Христос, добрият пастир, който се е отказал от живота си за Бога", заяви папата и обясни избора на своя поздрав: "И аз също, като този поздрав за мир, трябва да вляза в сърцата ни и нашите семейства".

Това е новият папа - Робърт Франсис Превост

"Нека продължим да се вслушваме в тихия глас на папа Франциск, който благославя Рим. Папата, който благослови Рим, даде благословията си на целия свят онази сутрин на Великден. Позволете ми да проследя тази благословия. Бог ни обича. Бог обича всички. Злото няма да надделее", заяви Лъв XIV на италиански.

После папата премина на испански, който говори отлично след дългата си служба като кардинал в Перу:

"На моята най-скъпа любима епархия в Перу, където верните хора придружаваха своя епископ, за да споделят вярата си с него и направиха толкова много, за да бъдат верни на църквата".

Лъв XIV призова католическата църква да бъде "синодална" църква, "такава, която върви напред и която винаги търси мир и да бъде близо до тези, които страдат".

Лъв XIV изглеждаше видимо емоционален, докато махаше на обожаващата тълпа на площада.

"Трябва да се стараем заедно да бъдем мисионерска църква. Църква, която изгражда мостове и диалог", каза той.

Новият папа също призова хората да "показват своята милосърдност" към другите "и да говорят с любов".

По-рано днес от комина над Сикстинската капела се разнесе бял дим, показващ на зрителите по цял свят, че над милиард католици имат нов духовен водач (Habemus Papam).

След няколко кръга гласуване, 267-ият понтифик в историята, бе избран от 133-ма кардинали с право на вот, събрани в Сикстинската капела.

Конклавът и кардиналите

Новият папа наследява покойния папа Франциск, който почина на 21 април 2025 г. на 88-годишна възраст.

Конклавът започна на 7 май, когато кардиналите се заключиха в Сикстинската капела за строго секретния процес за избиране на нов папа. Тайният ритуал започна след деветдневния период на траур, известен като “Novendiales”/ Novemdiales.

Конклавът е строго регулиран демократичен процес, с множество кръгове на гласуване, докато се появи ясен консенсус за това кой ще е следващият папа.

Откъде идват 133-мата кардинали?

133-мата кардинали, които избраха новия папа измежду себе си, са в Рим от понеделник, 5 април.

Те се събраха от цял ​​свят - ето откъде са:

52 от Европа

23 от Азия

20 от Северна Америка

17 от Африка

17 от Южна Америка

Четирима от Океания

Италия има най-много кардинали, които могат да гласуват – 17, докато САЩ имат 10, а Бразилия – седем. Обединеното кралство има трима.

Около 108 от 133-мата кардинали бяха назначени от папа Франциск.

Кой беше папа Франциск?

Понтификатът на папа Франциск продължи 12 години, като започна на 13 март 2013 година и приключи на 21 април 2025 г. През тези общо 4422 дни, той остана известен с либералните си реформи, социална чувствителност и толерантност към малцинства. Със своята скромност, безкомпромисна борба срещу сексуалното насилие в църквата и призиви за социална справедливост, той вдъхнови милиони по света.

Хорхе Марио Берголио, както е рожденото име на папа Франциск, беше 266-ият папа. На 88 години той беше вторият най-възрастен действащ папа след Лъв Тринадесети, починал на 93 години, 4 месеца и 18 дни.

Кой беше папа Франциск, който разтърси Ватикана?

Папа Франциск ръкоположи 149 кардинали, от които 110 бяха избиратели в конклава след смъртта му.

Ключови моменти от службата му

Pope Francis died on Easter Monday, April 21, 2025, at the age of 88 at his residence in the Vatican's Casa Santa Marta. pic.twitter.com/jUIkbplVi2