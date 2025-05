Първите мигове на папа Лъв XIV: Ватиканът разкри вълнуващи кадри след конклава

М алко събития са обвити в такава мистерия и потайност, както изборът на нов папа във Ватикана. За първи път от години, Ватиканът отваря врати към традиционно пазения в тайна конклав, позволявайки на целия свят да надникне в първите мигове след като папа Лъв XIV беше избран, предаде New York Post.

Първите мигове

Pope Leo XIV embraces each of the Cardinal electors just after he accepts his election to become the 267th Pope. pic.twitter.com/0cP28r7mam

След като кардинал Робърт Превост бе избран за нов глава на Римокатолическата църква в четвъртък, Vatican News публикува уникални кадри: новоизбраният папа прегръща всички 133 членове на Колегията на кардиналите, мигове след като са го избрали.

Този открит жест на благодарност е още по-значим предвид прочутата секретност на Ватикана. Конклавът винаги е бил обект на множество въпроси и легенди, строго пазен от чужди очи. Сега обаче светът стана свидетел на най-личните моменти след гласуването.

Традиция и приемственост

В кадрите се вижда как папа Лъв XIV произнася молитва пред кардиналите от олтара на историческата Сикстинска капела, а после коленичи за лична молитва на prie-dieu. В края на церемонията, с усмивка се ръкува с всеки от кардиналите.

Американският понтифекс

Папа Лъв XIV, роден в Чикаго, е първият американец, избран за глава на Католическата църква. След бърз възход в редиците на Августинския орден, Превост е назначен за администратор в епархията на Чикаго и само година по-късно е ръкоположен за епископ от покойния папа Франциск.

Като близък съветник на Франциск, Превост играе ключова роля в осъществяването на много от най-значимите реформи в Католическата църква. Интересно е, че той избира името Лъв като четиринадесетия папа, носещ това име. Сред тях Лъв XIII се помни със своята енциклика "Rerum Novarum" (“За новите неща”), защитаваща правата на работниците по време на Индустриалната революция и поставяща основите на католическото социално учение.

Първи папски ритуали

Pope Leo XIV blesses several people, including Sr. Nathalie Becquart, Undersecretary of the General Secretariat of the Synod, at the Palace of the Holy Office on the same evening he was elected Pope. pic.twitter.com/afOk2uYJVh