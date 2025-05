Предизвикателствата, пред които е изправен новият папа Лъв XIV

В писмото до новоизбрания папа се очертава дълъг списък от очаквания — от ролята на жените в Църквата до продължаващата борба със сексуалното насилие и необходимостта от оздравяване на папските финанси.

Хората както в рамките на Католическата църква, така и по света ще следят внимателно как новият понтифик ще се справи с тези задачи. В четвъртък, след едва два дни конклав, за папа беше избран американският кардинал Робърт Франсис Превост.

69-годишният духовник ще стане първият папа от САЩ в историята и ще приеме името Лъв XIV. В петък той ще отслужи първата си литургия като глава на Римокатолическата църква, след като вече направи неочаквано посещение, за да поздрави персонала в своята бивша резиденция.

Кореспондентът на Sky News Europe, Шивон Робинс, прави задълбочен анализ на основните предизвикателства, пред които ще се изправи новият папа.

The demands and challenges facing the new pope



Full story from Sky's @SiobhanRobbins ⬇️https://t.co/5z7lpl9Qwj