Папа Лъв XIV си играел на свещеник като малък

К огато новият папа Робърт Превост бил в първи клас, съсед му казал, че той ще бъде първият американски папа, разкрива братът на Светия отец, цитиран от ABC News.

Това пророчество се сбъдна в четвъртък, когато 69-годишният кардинал Провост беше избран за 267-ия понтифик и първият от САЩ. Преди да стане папа Лъв XIV, Превост израства като най-малкия от трима братя в южното предградие на Чикаго Далтън.

По-големият му брат Джон Превост сподели пред дома си в Илинойс, че Робърт винаги е искал да бъде свещеник. „Винаги го е знаел. Не мисля, че някога е поставял под въпрос избора си. Не мисля, че някога е мислил за нещо друго“, каза Джон.

John Prevost, brother of the newly-elected Pope Leo XIV, speaks with @perezreports about his brother’s unexpected journey to the Vatican and what type of pope he could be. pic.twitter.com/RkVC45oldN — ABC News Live (@ABCNewsLive) May 8, 2025

Като дете папа Лъв XIV си е „ираел на свещеник“, разкрива още Джон Превост. „Дъската за гладене беше олтарът му“,

добавя братът на папата.

Според преподобния Джеймс Мартин, папски сътрудник на ABC News, Лъв XIV е започнал да се очертава като фаворит за папския пост в дните преди началото на конклава.

Джон Превост каза, че е говорил с брат си във вторник, преди кардиналите да влязат в тайния конклав, и му е казал, че също вярва, че може да бъде първият американски папа. По това време по-малкият му брат нарекъл изказването му „глупости“ и „просто приказки“, казвайки: „Няма да изберат американски папа“, разкрива Джон Превост.

Pope Leo XIV appears on the balcony of St. Peter’s Basilica to greet the faithful for the first time as the 267th Pope. pic.twitter.com/tsA1a0XSOM — Vatican News (@VaticanNews) May 8, 2025

„Той просто не го вярваше или не искаше да го вярва“,

каза Джон Превост.

Братът на новия папа каза, че очаква Лъв XIV да последва стъпките на покойния папа Франциск като глас на лишените от права и бедните. „Мисля, че те бяха двама от един и същ вид“, каза Джон Превост.

„Мисля, че тъй като и двамата бяха в Южна Америка по едно и също време – в Перу и в Аржентина – те имаха един и същ опит в работата с мисии и с онеправданите. Така че мисля, че това е опитът, от който и двамата идват“, споделя Джон Превост.

The Pope’s brother is just a chill dude in Florida.



pic.twitter.com/2XV75J2Unx — John LeFevre (@JohnLeFevre) May 9, 2025

Най-големият от братята Превост – Луис лежал в леглото си в дома си във Флорида, когато съпругата му се обадила да му каже, че над Ватикана се издига бял дим. „Започнаха да четат името му и когато казаха Роберто, веднага разбрах – това е Роб. Бях благодарен, че още лежа в леглото, защото иначе щях да припадна“, споделя той.

Луис Превост каза, че е скочил от леглото и започнал да „танцува наоколо като идиот“.

„Това е невероятно. Изведнъж се оказах напълно буден и се чувствахпрекрасно“, каза той.

Той описа брат си като „земен“, човек с добро чувство за хумор и „умен като камшик“. Обичаше работата си като мисионер в Перу и това да бъде сред хората, и чрез работата си с Ватикана е пътувал по света, каза Луи Превост.„Мислех, че аз съм пътувал във флота, но, Боже мой, той ме изуми“, каза той.

Брат му предположи, че глобалният опит може би го е откроил сред другите кардинали при избирането му за папа. Луис Превост каза, че брат му сякаш винаги е знаел призванието си и че още на 4 или 5 години семейството е знаело, че е предопределен за велики неща в Католическата църква. Когато братята му играели на полицаи и крадци, Лъв XIV „играел на свещеник“ и раздавал Свето Причастие с вафли, казва още Луис Превост.

„Постоянно му се подигравахме – един ден ще станеш папа“, каза той. „Съседите казваха същото. Шестдесет и няколко години по-късно, ето ни и нас“.