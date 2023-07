"Загубих филмовото си семейство“: Шарън Стоун е била отхвърлена от Холивуд след инсулта

65-годишната Шарън Стоун заяви, че е била изоставена от Холивуд след прекаран инсулт, който е повлиял на двигателните ѝ умения.

Русата красавица беше гост в предаването "Кой говори с Крис Уолъс?"

"Имах тежък инсулт. През 2001 г. имах деветдневен мозъчен кръвоизлив и масивен, много изтощителен инсулт", започна звездата. "И не се възстанових бързо, отне ми години“.

„Но когато не можах да се върна, защото не си спомнях репликите и не можех да функционирам доста дълго време, бях доста избутана на заден план“ - спомня си тя.

