Шарън Стоун: Единствено Джо Пеши и Робърт де Ниро не са женомразци

Л егендарната актриса Шарън Стоун разкри, че се е сблъсквала с презрението на снимачната площадка от страна на най-големите звезди в бизнеса.

Звездата от "Първичен инстинкт" подчерта в интервю за "Варайъти", че само двама легендарни актьори не са женомразци - Джо Пеши (79) и Робърт де Ниро (79), с които е работила във филма "Казино" от 1995 г.

