Зашеметяваща на 65: Шарън Стоун впечатли по бански (СНИМКИ)

А мериканската актриса Шарън Стоун показа фигура в нова откровена снимка и зарадва феновете. Снимки и коментари се появиха на страницата ѝ в Instagram.

65-годишната телевизионна звезда се снима в огледало, разположено в банята в имението ѝ в Маями.

Стоун позира странично в зелени бански с животински принт. Освен бански, Стоун носеше слънчеви очила, а косата ѝ беше спусната. В същото време на лицето ѝ нямаше никакъв грим.

„Готови за лятото“, озаглави публикацията актрисата. Абонатите от своя страна оцениха появата на Стоун в множество коментари под публикацията.

