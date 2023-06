"Нещо се обърка с мен и аз бях аут": Шарън Стоун обвини Холивуд в жестокост

Ш арън Стоун обвини Холивуд в жестокост по време на вечерята Raising Our Voices, организирана от The Hollywood Reporter. Думите ѝ са цитирани и от в. "Дейли мейл".

65-годишната актриса заяви, че трудно си намира работа, след като през 2001 г. е получила инсулт. Тя се е възстановявала в продължение на седем години. По думите на актрисата тя не е успяла да си намери достойна работа в Холивуд в продължение на почти 20 години след събитието. Стоун осъди системата за подобно безразличие.

"Когато това се случи, не исках да казвам на никого, защото знаеш, че ако нещо се обърка с теб, си аут. Нещо се обърка с мен и аз бях аут в продължение на 20 години. Нямах работа", споделя актрисата.

Стоун подчерта, че "е трябвало да се изправи пред себе си". Тя разкри, че се е борила с ръководството на студиото, за да защити правото си на адвокат, който да чете договорите ѝ.

"Счупих много стъклени прегради и искам да ви кажа, че беше болезнено беше болезнено да поставям граници - граници на това кой може да влезе в дома ми и какво може да поиска; граници, когато не исках да подпиша договора си в деня, в който започнах да снимам", каза актрисата.

