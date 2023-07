Загадките на остров Оук: Откритията, които оставят без отговори

М истерията на остров Оук е пленявал търсачите на съкровища от векове. Съвсем наскоро търсенето на съкровището на остров Оук било поето от двамата братя Рик и Марти Лагини. Въпреки че легендарното съкровище все още не е открито, различни интригуващи исторически предмети са били намирани там през годините както от самите Лагини, така и от по-ранни търсачи на съкровища.

Did the Lagina brothers finally hit gold??! 🌟 Don't miss an epic new season full of secrets and treasures. The Curse of Oak Island returns in November 😲 pic.twitter.com/zs8wl5rDBE

Ето и най-интересните откритията на острова досега:

Ямата с пари

Откритието, с което започнало всичко. През 1795 г. 16-годишният Даниел Макгинес отишъл на риболовна експедиция до остров Оук. При пристигането се натъкнал на дъб с неестествена маркировка. Под дървото забелязал вдлъбнатина. Заедно с двама приятели започнали да копаят, и намерили наредени на равни интервали трупи. Те се върнали години по-късно с по-голяма група и по време на разкопките разкрили структурирана яма - може би място, на което са били скрити скъпоценни бижута?

Гранитен камък

Намерен на 27 метра по-надолу в ямата открили гранитен камък, издълбан със специфични символи. Никой, все още не е успял да дешифрира точно кода.

Кокосови влакна

По време на ранните разкопки на ямата търсачите открили големи количества кокосови влакна на дълбочина от 18 метра. Но най-близките кокосови дървета се намирали на 1500 мили. За озадачаващата находка, някои смятат, че влакната може да са били използвани за създаване на въжета за спускане на съкровищата надолу в ямата.

Костни фрагменти

Екипът открил два костни фрагмента в сондаж H8 в района на ямата. Били идентифицирани като човешки и по-късно тестовете показали, че единият е от европейски произход, а другият от Близкия изток.

Верига

В съседен сондаж намерили парче верига, заедно с някаква кост. Екипът свързал това с теорията, че след като съкровището било заровено, някои от робите, които изкопали шахтата, били оковани и заровени живи, дълбоко под земята. Според някои техните отмъстителни духове пазели трезора и проклинали всеки дръзнал да вземе онова, което не му принадлежи!

The Oak Island Money Pit has been the fascination of aspiring treasure hunters for more than 200 years. This mysterious site is located in an area on the eastern part of Oak Island, a heavily wooded 140-acre tract of land just off the coast of Nova Scotia. pic.twitter.com/ifs6DuRere