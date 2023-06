Тайните на дълбините: Потънали кораби и несметни съкровища

Т ази седмица ЮНЕСКО обяви, че е открил останки от три кораба, от които са на хиляди години. Но колко още може да има?

The world's oceans are strewn with wrecks from thousands of years of trade, war and exploration. But how many sunken ships are still waiting to be found? https://t.co/JrerX5cqEb — BBC Future (@BBC_Future) June 12, 2023

Когато Елиас Стадиатис се спуснал във водата си мислел, че го очаква съвсем нормален ден в търсене на гъби. Докато се опитвал да свикне с полумрака, забелязал нещо много странно: навсякъде около него се различавали размитите очертания на части от човешки тела. Когато изплувал побързал да информира капитана, че се е натъкнал на човешки трупове.

Happy International Museum Day!



A collection of luxury glass vessels. Cyprus, Thessaly, Thermopylae, Athens, Antikythera Shipwreck. 4th century BC - 1st century AD.



The National Archaeological Museum, Athens#InternationalMuseumDay #18May pic.twitter.com/wxE2yC78o0 — Dr Kalliopi Nikita (@KalliopiNikita) May 17, 2023

През пролетта на 1900 г., когато Стадиатис случайно открил потъналия кораб "Антикитера" - римски товарен кораб, потънал преди повече от две хилядолетия. Скоро станало ясно, че на мястото нямало трупове, както изглеждало в началото, а от произведения на изкуството – мраморни скулптури и бронзови статуи, престояли хилядолетия сред водорасли и риби.

The Antikythera Youth is a 330 BC bronze statue of a young man discovered in 1900 by sponge-divers in the area of the ancient Antikythera shipwreck off the island of Antikythera, Greece. Photo Credit: National Archeological Museum of Athens. pic.twitter.com/jJSFGeStyR — Archaeology & Art (@archaeologyart) August 12, 2022

Повече от 100 години по-късно реликвите на "Антикитера", намерени край бреговете на гръцки остров на брега на Егейско море, все още пленяват обществеността. Но има още много потопени съкровища, които чакат да бъдат открити.

Ancient Greek statue of Hermes recovered from the famous

Antikythera shipwreck, 1st century BC. After c. 2,000 years underwater, the marble body eroded, yet remarkably, the beauty of the young god’s face still shines through, protected by sand. 📷: © Alison Fisk#Archaeology pic.twitter.com/9SfcV7Eg2z — Alison Fisk (@AlisonFisk) June 1, 2022

Неотдавнашната експедиция на ЮНЕСКО до особено коварен плитък риф, който свързва източното и западното Средиземно море, бил интензивно използван от хиляди години, време през, което потопил стотици кораби. Използвайки многолъчев сонар и подводни роботи, екип от учени от осем страни картографирали морското дъно в региона открили три нови останки от лодки, датиращи от 1-ви век пр. н. е., 2-ри век сл. н. е. и от 19-ти век.

Скрит запис

Най-старата известна лодка е била открита съвсем случайно, докато строили магистрала в Холандия – дървено кану, изработено преди повече от 10 000 години. Но имало косвени доказателства, че всичко е започнало много по-рано, когато хората започнали внезапно да се появяват от другата страна на огромни водни басейни. Смята се, че преди около 50 000 години, група ловци от Югоизточна Азия прекосили ивица от острови, дълги стотици километри, защото скоро след това се появили първите австралийски аборигени около езерото Мунго в Нов Южен Уелс.

Free webinar: On June 14, 1 - 2 pm ET, tune in to hear Dr. Leila Hamdan discuss how shipwrecks shape microbial biodiversity of the deep-sea...and why it matters.



Register: https://t.co/XVUxtrVsdt pic.twitter.com/oKwkueA3ga — NOAA Ocean Exploration (@oceanexplorer) June 12, 2023

И логично е където е имало морски преходи, да има и останки. Днес по дъното на световните океани са разпръснати артефакти от хилядолетията търговия, войни и проучвания. По океанското дъно могат да се намерят пиратски кораби, натоварени със сребро, товарни лодки, плавали по морския път на коприната, луксозни кралски плавателни съдове, изчезнали заедно с бъдещите крале, древни рибарски кораби, модерни кораби и подводници, китоловци от 19-ти век и огромни пътнически кораби като Титаник. Подобно на отдавна забравени капсули на времето, тези кораби пленяват археолозите и изпълват музеи по целия свят с древни чудеса – включително мистериозен астрономически часовник от Антикитера, който някои експерти смятат за най-ранния компютър.

И така, има ли начин да разберем колко кораба все още са скрити в дълбините на океана?

Има няколко бази данни за потънали кораби в света. На сайта за останки по морското дъно са каталогизирани 209 640 лодки, за които е известно, че са потънали, 179 110 от които имат известно местоположение. Глобалната база данни за потънали морски кораби (GMWD), от друга страна, има сведения за повече от 250 000 потънали кораба, въпреки че някои от тях все още не са открити.

Според една статистика около 15 000 кораба са потънали само по време на Втората световна война – по дъното на Тихия и Атлантическия океан има разпръснати бойни кораби и танкери, които постепенно изхвърлят петрол, химикали и тежки метали във водата, докато се разлагат.

Всъщност се смята, че документираните корабокрушения, представляват само малка част от общия брой. Според анализ на ЮНЕСКО в световните океани има над три милиона неоткрити плавателни съда.

Съкровищница

Всички тези кораби освен, че съдържат сведения и очарователни подробности за това как са живели хората преди, те са и източник на несметни богатства. А това може да бъде проблем при откриването им.

The wreckage of the three-masted Spanish galleon San José, which sank in 1708 carrying a cargo of ceramics, gold, silver, and emeralds, has been discovered in 2,000 feet of water off the coast of Colombia. https://t.co/ywrIziLrju pic.twitter.com/BeSKct7oSN — Archaeology Magazine (@archaeologymag) May 24, 2018

Около 19 часа на 8 юни 1708 г. мощна експлозия отекнала в Карибско море край бреговете на Колумбия. Това бил последният боен стон на „Сан Хосе“ - галеон, отплавал от Испания две години по-рано. Корабът бил част от „испанската флота на съкровищата“ – конвой от кораби, натоварени със захар, подправки, благородни метали и други стоки, транспортирани от Испания до териториите й в Америка.

Rumored to have sunk with some $17 billion in treasure onboard, the Spanish Galleon San José is considered the Holy Grail of shipwrecks. In 2015, a secretive archaeologist located the wreck—and launched a global custody battle between nations. https://t.co/d5eGHWIFdD — VANITY FAIR (@VanityFair) December 7, 2021

Като флагман, "Сан Хосе" носел най-големите богатства – сандъци със сребро, изумруди и огромно количество златни дублони (название на златни монети в Испания ). Но след конфронтация с британски кораб и часове ожесточена битка запасите му от барут били ударени и той потънал почти веднага. На дъното на океана го последвали близо 600 членове на екипажа заедно с всички богатства.

In a story right out of Hollywood, a team using an unmanned submersible identified a shipwreck, the San José — a 62-gun, three-masted Spanish galleon that has been called the “Holy Grail of Shipwrecks”, with $17 Billion in Gold and Emeralds.https://t.co/atc3josoif pic.twitter.com/m1NTOmguyj — Susan Elise Grant (@SusanEliseGrant) June 4, 2018

300 години по-късно, през 2015 г., колумбийският флот успял да идентифицира останките му. По дъното се виждали оръдия, керамика и монети. Стойността на намерените съкровища се оценява на около 17 милиарда долара. Но находката веднага довела до нова битка - кой притежава останките. Сега има основателни опасения, че археологическият обект ще бъде по-скоро разграбен, отколкото защитен.

Златен век

Този вид спорове скоро могат да зачестят.

В миналото много от останките на кораби са били намирани в сравнително плитки води, понякога случайно, докато рибари, учени или търсачи на съкровища изследвали морското дъно, но основно това се случвало около бреговете на света. Но в наши дни, когато разполагаме с все по-сложни подводници, модерно оборудване, камери и нови сонарни технологии, намирането на обекти на по-голяма дълбочина става по-лесно от всякога.

“The main purpose of RV Investigator's sonar sensors is to map the floor of the ocean, which in turn allows the CSIRO to find bathymetric features such as underwater mountains (sea mounts) and continental shelf slopes. ...”https://t.co/OPdsLCDHUX — Andy_Weeble_Weaver💙⚫🌻🦡🐿️🌍🗿😷💉×4 (@AndrewW66619812) June 11, 2023

Вече е взможно да се създаде картина на океанското дъно дори в най-дълбоките му части – през 2019 г. изследователите откриха потъналия разрушител USS Johnston на 6 км дълбочина във Филипинската падина. Друг пример от тази година е цифровия модел на Титаник в три измерения, базиран на проучвания на останките на кораба, който се намира дъното на Атлантическия океан.

Today we celebrate #WorldOceansDay to remind everyone of the major role the oceans have in everyday life. They're also Earth’s largest museum with an estimated 3 million shipwrecks!#underwater #ocean@worldoceansday pic.twitter.com/RWuV2pHh2u — SEARCH (@SEARCH_Inc) June 8, 2023

Океаните вече разкриват тайни си с безпрецедентна скорост. Точно както използването на сонар и GPS проследяването преобрази риболова, сега всеки може да използва същите тези технологии за откриване на останки от кораби на места, които досега не бяха достъпни.

Засега все още има много неоткрити кораби, които се крият в дълбините на морета и океани из целия свят и само едно нещо е сигурно: няма да е нужно много време, докато ги открием.