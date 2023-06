Възкресена след 1300 години: Реконструкция на лицето на загадъчното момиче от Тръмингтън

У чени успяха да възстановят образа на момиче, починало преди повече от 1300 години, чрез техника за лицева реконструкция, предаде Би Би Си.

Скелетът ѝ е открит през 2012 г. в Тръмингтън, Кеймбриджшир. Младата жена е била погребана върху дървено легло, а на гърдите й имало кръст, изработен от злато и гранат.

Възстановеният й образ ще бъде показан на изложба в Кеймбриджкия университет.

"Като археолог съм свикнала с хора без лица, така че е прекрасно да се види как вероятно е изглеждало момичето", казва доктор Сам Луси.

Съдебният художник Хю Морисън създава образа на базата на данните от черепа на младата жена и информация за тъканите на жените от кавказки произход.

"Лявото ѝ око е малко по-ниско, с около половин сантиметър, от дясното - това би било доста забележимо в живота", обяснява той.

Анализ на костите и зъбите на тийнейджърката от 7-и век разкрива повече за краткия ѝ живот.

Тя е била родена близо до Алпите, вероятно в южната част на Германия, и се е преместила в района на Кеймбриджшир, след като е навършила седем години.

The face of an Anglo-Saxon girl from the Trumpington Bed Burial has been revealed. Through modern facial reconstruction, #archaeologists have identified her as one of England's earliest Christian converts, possibly connected to royalty.https://t.co/QzsOTzEZz9