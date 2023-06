Какво ни разкриват удивителните свитъци от Мъртво море

Т ова е една от най-големите археологически находки на 20 век. Скрити в пещери в пустинята, свитъците от Мъртво море били идентифицирани като древни еврейски ръкописи – единствените известни оцелели библейски документи, писани преди 100 г. от н.е. Открити през 1946 г. от бедуински овчари, пергаментовите свитъци имат огромна историческа, религиозна и лингвистична стойност и хвърлят светлина върху събития, случили се преди повече от 2000 години.

Откритието

През 1946 г. трима бедуински овчари случайно попаднали на керамични делви в пещера във Вади Кумран, близо до Мъртво море.



През 1946 г. трима бедуински овчари случайно попаднали на керамични делви в пещера във Вади Кумран, близо до Мъртво море.

Един от овчарите, Мухамед ед-Диб, бил любопитен и отворил един от съдовете. Вътре той открил пергаментови свитъци.

Бедуинът

Без да съзнава колко важни са те, пастирът взел седемте свитъка със себе си за спомен. В крайна сметка той решава да продаде документите, които след това сменяли собствениците си през следващите 12 месеца.



Без да съзнава колко важни са те, пастирът взел седемте свитъка със себе си за спомен. В крайна сметка той решава да продаде документите, които след това сменяли собствениците си през следващите 12 месеца.

Кумранските пещери

През 1947 г. свитъците привлекли вниманието на американския библейски учен и археолог Джон С. Тревър, който бързо осъзнал историческото значение на тези редки текстове.

Разкритите свитъците от Мъртво море

На следващата година откритието било представено пред изумения свят. Откритието било с неизмеримо религиозно и историческо значение. В последствие свитъците били обявени за единствените известни библейски документи, писани преди 100 г. от н.е.

Кумрански пещери

Here's the view from inside Cave 4 at Qumran, looking east towards the wadi and dam. pic.twitter.com/vXPwTpZVrG — BiblePlaces (@BiblePlaces) February 9, 2018



До края на 1948 г. учените все още не знаели коя е пещерата, където били намерени текстовете. Арабско-израелската война от 1948 г. възпрепятствала всички усилия за идентифициране на мястото. Но през 1949 г. пещера 1, както станала известна, била открита.

Пещера 1

В Пещера 1 били открити допълнителни фрагменти от свитъците, ленен плат, делви и други артефакти.

Търсете пещерите Кумран

През ноември 1951 г. започнали обстойните разкопки на Кумран. До края на 1952 г. били открити още пет пещери и във всяка от тях открили още свитъци и фрагменти. Всъщност 90% от общия брой свитъци били намерени в пещера 4.

Свитъкът на Исая

Сред ръкописите, които бедуинският овчар Мохамед ед-Диб първоначално извадил, бил свитъкът на Исая, който съдържа почти цялата „Книга на Исая". Това е най-старото пълно копие на „Книгата на Исая". Написана е върху 17 листа пергамент и е единственият свитък от пещерите Кумран, запазен почти изцяло.



Сред ръкописите, които бедуинският овчар Мохамед ед-Диб първоначално извадил, бил свитъкът на Исая, който съдържа почти цялата „Книга на Исая“. Това е най-старото пълно копие на „Книгата на Исая“. Написана е върху 17 листа пергамент и е единственият свитък от пещерите Кумран, запазен почти изцяло.

Битие Апокриф

Друга от оригиналните находки включва апокрифа на „Битие“. В текста е записан разговор между библейската фигура Ламех, син на Матусал, и неговия син Ной.

Допълнителни изследвания

Между 1951 и 1956 г. 11 пещери в Кумран са идентифицирани като хранилища на различни свитъци. Екипът, направил откритията, бил от Американското училище за ориенталски изследвания, ръководен от Роланд дьо Во.

Произход на свитъците от Мъртво море

До ден днешен се водят дебати около произхода на свитъците от Мъртво море. Общото мнение сред библейските учени е, че свитъците били продукт на секта евреи, живели в Кумран, наречени есеи.

На какъв език са писани

Текстът на свитъците от Мъртво море е написан на четири различни езика: иврит, арамейски, гръцки и набатейски.

Разпокъсана история

Като цяло учените събрали колекция от близо 900 отделни свитъка от 11-те пещери. За съжаление, по-голямата част от свитъците се състоят от малки, крехки фрагменти.

Най-големият свитък

Гореспоменатият свитък на Исая е изключение. Той е дълъг около 734 см и с 54 колони с текст.

Храм на книгата

Shrine of the Book Jerusalem by Jay Maisel pic.twitter.com/VYHRDw3hDY — chanya (@chachaazz) May 28, 2023



Оригиналните свитъци се съхраняват в специално построения за целта „Храм на книгата“, като свитъкът на Исая е централен експонат. Там се съхранява и „Кодексът на Алепо“, средновековен, подвързан ръкопис на еврейската Библия. Сградата има уникален бял купол, който репрезентира капаците на делвите, в които са открити първите свитъци.