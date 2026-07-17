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Триумф за Меган Маркъл: Сериалът ѝ получи номинация за „Еми“

Сериалът на херцогинята на Съсекс по Netflix, „С обич, Меган“, беше обявен за номинация за дневните награди „Еми“ в категория Изключителна лайфстайл програма

Надежда Неменски Надежда Неменски

17 юли 2026, 12:17
Триумф за Меган Маркъл: Сериалът ѝ получи номинация за „Еми“
Меган Маркъл   
Източник: GettyImages

М еган Маркъл празнува номинацията за „Еми“ на своята лайфстайл поредица! Сериалът на херцогинята на Съсекс по Netflix, „С обич, Меган“, беше обявен за номинация за дневните награди „Еми“ във вторник, 14 юли.

Споделяйки новината в своя Instagram в ранните часове на сряда, 15 юли, 44-годишната Меган изрази своята благодарност към екипа, работил по шоуто.„Огромни поздравления за невероятния екип, продуценти и всички, които работиха по „С обич, Меган“ в @netflix. Номинирани сме за „Еми“ за Изключителен лайфстайл сериал!“, написа тя към плаката на сериала. 

Списание People по-рано съобщи, че сериалът се състезава с A Different Breed, George to the Rescue, The Motherhood и The Wizard of Paws в категорията за Изключителна лайфстайл програма. Победителят в категорията ще бъде разкрит на 53-тите годишни дневни награди „Еми“ на 30 октомври.

„С обич, Меган“ проследява как херцогинята на Съсекс показва страстта си към готвенето, посрещането на гости в дома си и градинарството. Специални гости в предаването бяха Минди Калинг, Криси Тейгън, Тан Франс, Джей Шети и шеф-готвач Рой Чой, като имаше и появи на нейния съпруг, принц Хари, и майка ѝ, Дория Рагланд.

Седмица след премиерата си в Netflix през март 2025 г., „С обич, Меган“ се класира на десето място в глобалния списък на Топ 10 сериали на Netflix, събирайки 2,6 милиона гледания и 12,6 милиона изгледани часа. Шоуто също така достигна № 383 с 5,3 милиона гледания в Доклада за ангажираност на Netflix през юли 2025 г.

Заснет непосредствено след първия сезон, вторият сезон на шоуто направи премиера на 26 август 2025 г., преди празничния специален епизод по-късно същата година.

„Мисля, че поглеждайки към този формат – отново, това е година на учене – така че можем да кажем: „Осем епизода за два сезона са наистина много работа. След като се снимах в „Костюмари“ (Suits) в продължение на седем години, помня какво изисква една продукция“, каза Меган за шоуто по време на срещата на върха на най-влиятелните жени на Fortune миналия октомври. 

„Също така осъзнавам колко много хората искат съдържание в различни формати. Част от това, което тестваме сега, е – невероятно е да седнеш и да гледаш предаване в продължение на 30 минути, но как мога да ти дам рецепта за две минути?“, продължи тя. 

Меган добави: „Къде мога да споделя това с вас? И как това продължава да расте „As ever“, визирайки своята лайфстайл марка, която предлага конфитюри, мед, свещи и други стоки.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: People    
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