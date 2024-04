Забележително! Някои пчели могат да оцелеят под вода до седмица

Е кспериментална грешка е довела екип от учени, които изследват пчели, до изненадващо откритие: забележителната способност на насекомите да оцеляват под вода до една седмица.

Изследване, публикувано в списание Biology Letters, описва как учени от канадския университет в Гуелф случайно потопили във вода спяща кралица на източните обикновени щурци и с изненада установили, че те са оцелели.

Авторът на изследването Найджъл Рейн, професор в училището по науки за околната среда в университета, заяви пред CNN, че това е "наистина изненадващо".

"Това са сухоземни организми, те не са създадени да живеят под вода", каза той.

След това екипът провежда експеримент с участието на 143 майки на обикновения източен бръмбар и установява, че тези, които са държани под вода за период до седем дни, имат сходна степен на оцеляване с тези, които не са държани под вода, се казва в изявление на университета.

"Открихме много слабо въздействие на всеки от режимите на потапяне", казва Рейн пред CNN.

За пръв път учените проверяват как се държат цариците на щурците, когато са потопени за дълъг период от време, и резултатите хвърлят нова светлина върху адаптацията на насекомите и тяхната устойчивост на наводнения.

"По време на студения сезон цариците на щурците зимуват сами, след като мъжките пчели и пчелите-работнички измират в края на есента", обяснява Рейн.

"Те зимуват в малки хралупи, обикновено в добре дренирана почва в бреговете", добави той.

Учените смятат, че тези условия осигуряват защита от наводнения, които биха били фатални за много сухоземни организми, но проучването показва, че източните обикновени пчели могат да оцелеят поне една седмица.

"Не знаем много за тази критична фаза от жизнения им път. Започваме да откриваме какво се случва под земята", каза Рейн.

"Въпреки че това проучване не изследва как пчелите са в състояние да оцелеят, едно от възможните обяснения е, че те са в диапауза", каза Рейн, което е "състояние на преустановен растеж и размножаване, характеризиращо се с намален прием на кислород", според изявлението.

