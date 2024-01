Учени откриха причини за намаляването на добива на мед

Д обивът на мед в САЩ намалява от 90-те години на миналия век, като производители и учени не са сигурни на какво се дължи това, но ново проучване на изследователи от Пенсилванския университет разкрива причини, свързани със загадката около ограничените количества от продукта, съобщи електронното издание Юрикалърт.

Използвайки данни от пет десетилетия от територията на САЩ, експертите анализират потенциални фактори и механизми, които биха могли да повлияят на броя на цветята, виреещи в различните региони - и съответно на количеството мед, произвеждано от медоносните пчели.

Изследването, публикувано в изданието Environmental Research, показва, че промените в количествата на добивите от мед с течение на времето са свързани с употребата на хербициди и земеползването. Годишните метеорологични аномалии също са допринасят за промените в добивите мед.

Като цяло изследователите установяват, че климатичните условия и продуктивност на почвата - способността й да поддържа културите на базата на нейните физични, химични и биологични свойства - са едни от най-важните фактори за оценка на добивите от мед. В топлите и в хладните региони добивът на мед е по-висок, като почвите са с благоприятни характеристики.

Габриела Куинлан, водещ автор на изследването, казва, че се е вдъхновила за проучването, след като на срещи и конференции на пчелари многократно чува един и същ коментар: “Просто не можеш да правиш мед, както преди”.

Според нея климатът все повече започва да влияе на медодобива след 1992 г.

