З а първи път в своята история известната модна марка за бельо Victoria's Secret взе в редиците си трансджендър модел. Става въпрос за Валентина Сампайо от Бразилия.

Новината съобщи самата тя със снимка в Инстаграм.

По-късно известният модел на марката за бельо Лаис Рибейро приветства Сампайо с пост в Туитър и сподели, че е много щастлива.

First transgender to shoot with Vs! This make me so happy! ❤️ pic.twitter.com/JydOd2mFQb

"Не спирай да мечтаеш", така бразилският модел коментира старта на сътрудничеството си с Victoria's Secret.

Припомняме, че миналата година вълна от негативни реакции и коментари предизвика изказване на маркетинг директора на компанията Ед Разек срещу танссексуалните и т.нар. plus size модели.

В интервю за Vogue през ноември той коментира, че не би допуснал такива модели на подиума на модното шоу на марката, което се излъчва по телевизията. И допълни, че то има за цел да бъде фантазия.

Много жени изказаха възмущението си от думите на Разек, като в социалните мрежи дори се появи хаштагът #boycottVictoriasSecret.

There are plenty of other online lingerie websites that we can send our money to. For instance, @yandy features lingerie, costumes, & rave wear. Hey @yandy! How about adding some trans women as models? Here’s a link to Yandy: https://t.co/eIgSGwNZ4b#BoycottVictoriasSecret https://t.co/lByJEbOVQA