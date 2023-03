Супербактерията, открита в болници и домове за възрастни хора в САЩ: Какво знаем за нея

Г ъбична супербактерия, наречена Candida auris, се разпространява бързо в болници и домове за възрастни хора в САЩ. Първият случай беше идентифициран през 2016 г. Оттогава се разпространи в половината от 50-те щата на страната. И според нов доклад инфекциите са се утроили между 2019 г. и 2021 г.

Това е изключително тревожно, тъй като Candida auris е устойчива на много лекарства, което прави тази гъбична инфекция една от най-трудните за лечение.

Candida auris е гъбичка от дрожден тип, тя е първата, за която има множество международни здравни предупреждения. Открит е в над 30 страни, включително Обединеното кралство, откакто е идентифициран за първи път в Япония през 2009 г.

Свързан е с други видове дрожди, които могат да причинят инфекции, като Candida albicans, която причинява млечница. Candida auris обаче е много различна от тези други гъбички и в някои отношения е много необичайна.

Доклад: Смъртоносни гъбички се разпространяват в болници в САЩ

Първо, тя може да расте или да "колонизира" човешката кожа. За разлика от много други видове Candida, които обичат да растат в червата ни като част от микробиома, Candida auris не расте в тази среда и изглежда предпочита кожата. Това означава, че хората, които са колонизирани с Candida auris, могат да отделят много дрожди от кожата си и това замърсява спалното бельо и повърхностите с гъбичките. Това може да доведе до огнища.

Необичайно е гъбична инфекция да се разпространява от човек на човек, но изглежда така се разпространяват инфекциите с Candida auris. При тази гъбичка могат да се появят огнища, особено в отделенията за интензивно лечение и старческите домове, където хората са изложени на по-висок риск от получаване на гъбични инфекции като цяло.

Гъбичките могат да живеят на повърхности в продължение на няколко седмици и да се отървете от тях може да бъде трудно. Необходимо е засилено почистване и измиване на ръцете, за да се опита да се ограничи разпространението на гъбичките и излагането на пациенти, които се разболяват от тях.

Повечето хора, които са колонизирани с Candida auris, няма да се разболеят от нея или дори да разберат, че е там. Тя причинява инфекции, когато попадне в хирургични рани или в кръвта от интравенозната линия. След като попадне в тялото, гъбичката може да зарази органи и кръвта, причинявайки много сериозно и потенциално фатално заболяване.

Смъртността при хората, заразени (за разлика от колонизираните) с гъбичките, е между 30 и 60%. Но точният процент на смъртност може да бъде трудно да се определи, тъй като хората, които са заразени, често са критично болни от други заболявания.

Диагностицирането на инфекция може да бъде трудно, тъй като може да има широк спектър от симптоми, включително треска, втрисане, главоболие и гадене. Поради тази причина трябва да следим внимателно Candida auris, тъй като тя лесно може да бъде объркана с други заболявания.

Невидимата опасност, която се крие в хотелската ви стая

През последните няколко години бяха разработени нови тестове, които да помогнат за точното идентифициране на тази гъбичка.

Първата инфекция с Candida auris беше докладвана в Обединеното кралство през 2013 г. Възможно е обаче да е имало други случаи преди това – има доказателства, че някои ранни случаи са били погрешно идентифицирани като несвързани дрожди.

Обединеното кралство досега е успяло да спре всички големи огнища и повечето случаи са били ограничени в разпространението си.

Повечето пациенти, които са се разболели от Candida auris в Обединеното кралство, наскоро са пътували до части на света, където гъбичките са по-често срещани или циркулират от по-дълго време.

1. A deadly fungal infection is spreading through the US at an “alarming rate”, the CDC says.



One in three people infected with the Candida Auris fungus dies, the centre adds. pic.twitter.com/TNAjYBLen7