За първи път: Извършена е трансплантация на част от бял дроб от жив донор

У никална трансплантация на част от бял дроб от жив донор е извършена за първи път в Италия, съобщи ТАСС, позовавайки се на в. "Република".

Според изданието баща е станал донор на 5-годишния си син, който е роден със сериозна патология.

