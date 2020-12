За първи път в света успешна трансплантация от пациент, прекарал COVID-19

Х ирурзи от университетската болница в Льовен извършиха първата в света успешна трансплантация на бял дроб от пациент, който се е възстановил от Covid-19, съобщава "Брюксел Таймс"

Операцията включвала вземане на двата бели дроба от 72-годишна жена, която е била лекувана от мозъчен кръвоизлив и е била регистрирана като донор.

Жената никога не е пушила, но през април тази година е страдала от симптоми на Covid-19 за период от около две седмици. Тя никога не е била изследвана за Covid поради политиката за тестване по това време.

