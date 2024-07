За 25-ата си годишнина: Бекъм облякоха отново лилавите си сватбени тоалети (СНИМКИ)

В иктория и Дейвид Бекъм отпразнуваха 25-ата годишнина от сватбата си ден по-рано, като се завърнаха в прочутите си изцяло лилави тоалети.

„Вижте какво открихме…[😅] [💜] “, бившият футболист надписа снимката със съпругата си, и двамата седнали на същите столове в стил трон, които имаха на сватбеното си тържество.

Двойката сключи брак на 4 юли 1999 г., като Виктория имаше множество превъзходни визии през целия ден.

Дейвид носеше подходящ костюм в цвят слонова кост с аскот за церемонията, преди двойката да се преоблече в своите кралски лилави визии за приема в замъка Лутрелстаун в Ирландия.

Victoria and David Beckham slip back into their iconic purple wedding outfits on their 25th anniversary https://t.co/2xjvuWkfvr pic.twitter.com/jAHTauDjPv