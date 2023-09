Виктория Бекъм разказа за първите срещи със съпруга си Дейвид

Б ившата Spice Girls Виктория Бекъм разкри как се е срещала с бъдещия си съпруг Дейвид на паркинги, за да запази връзката им в тайна. Фрагменти от интервюто на певицата публикува Page Six.

В трейлъра на предстоящия документален филм на Netflix "Бекъм", Виктория Бекъм призна, че тя и Дейвид е трябвало да намерят частни места за срещи, за да избегнат привличането на общественото внимание към връзката им.

Is this where we're going wrong? https://t.co/cdoYcjpXwz

„Мениджърът ми повтаряше: „Опитай се да запазиш това в тайна. Така че се срещнахме на паркинги и не беше толкова лошо, колкото изглежда“, сподели Виктория Бекъм.

На което съпругът ѝ, футболистът Дейвид Бекъм, отговори: „Беше страхотно“.

Виктория се запознава с бъдещия си съпруг Дейвид Бекъм през 1997 г. на футболен мач, на който колежката ѝ от Spice Girls Мел Си я кани. По-малко от година след запознанството си Виктория и Дейвид обявиха годежа си, а на 4 юли 1999 г. се ожениха. Двойката има четири деца: синовете Бруклин, Круз и Ромео и дъщеря Харпър.

Victoria Beckham confessed that she and husband David Beckham used to secretly meet in parking lots when they first started dating. https://t.co/I6P453NBpN