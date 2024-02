Дори и със счупен крак: Виктория Бекъм не изневери на стила си

В иктория Бекъм изглеждаше потисната, докато се мъчеше да ходи с патерици, след като си счупи крака при инцидент. 49-годишната Виктория бе видяна да излиза от ресторант в Нотинг Хил след вечеря с приятели, съобщи „ОК!“.

Бившата "Спайс гърлс" избра да скрие лицето си с огромни слънчеви очила и носеше дългата си коса пусната. Тя се движеше с патерици, а левият ѝ крак беше обут в защитна обувка.

Не изневерявайки на стила си, Виктория все пак изглеждаше стилно в черен клин, черен пуловер и носеше малка черна обувка на здравия си крак. Тя дори съчета черните си патерици и предпазна обувка с облеклото си.

Съобщава се, че Виктория е счупила крака си при инцидент във фитнеса.

Съпругът ѝ Дейвид Бекъм информира последователите си в социалните мрежи за инцидента, като публикува снимка на Виктория със специален ботуш на крака. Той написа: "Очевидно малкият инцидент на жена ми във фитнеса е бил чисто счупване".

Виктория също така разказа на последователите си, че се е контузила по време на заниманията си във фитнеса. На Деня на влюбените тя сподели снимка с лед на крака си и каза: "Честит Свети Валентин на мен... паднах във фитнеса!!!".

Дейвид се пошегува колко голям изглежда пръстът на Виктория на снимката, като каза: "Колко голям е пръстът ти? Никога не съм го забелязвал преди".

