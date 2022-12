Взривоопасната история зад написването на "Smoke on the Water"

М узиката винаги ще бъде сред най-важните социални феномени, които движат напред света и хората. Навярно всеки има собствен списък с песни, които да помогнат за повдигане на настроението, а и за намиране на вдъхновението. Всяка велика песен носи със себе си неповторима атмосфера и на свой ред е произлязла от някоя незабравима случка.

Това в пълна степен важи и за едно от най-великите рок парчета в историята, което се е превърнало в своеобразен химн за всички почитатели на този жанр музика. Става въпрос за „Smoke on the water” на „Deep Purple”.

Песента не се откроява с някаква сложност, като веднага трябва да се сетим, че всеки начинаещ китарист започва своето обучение именно с добре познатия ритъм на парчето. Китаристът Ричи Блекмор дори признава, че идеята за рифа е дошла от Симфония № 5 на Лудвиг ван Бетовен.

„Помислих си да изсвиря наобратно Симфония № 5 на Бетовен и да добавя нещо от себе си. Така ми хрумна. Това е интерпретация. Ако обърнете нотите, ще получите симфонията на Бетовен. Така погледнато му дължа доста пари“, споделя Ричи Блекмор от "Deep Purple" в интервю през 2007-а година.

Световната слава на този хит обаче произлиза от автентичната история, която стои зад създаването на „Smoke on the water”.

През 1972-а година „Deep Purple” е трябвало да започнат записи на поредния си албум „Machine Head” в китния швейцарски град Монтрьо. За целта им е бил осигурен престой в местното казино, което се е използвало за всякакви културни мероприятия. Съдбата обаче е имала други планове.

На 4 декември 1971 г. на същото място се провежда концерт на Франк Запа и „The Mothers of Invention”, по време на което фен е стрелял със сигнален ракетен пистолет, улучвайки тавана на казиното, който бързо се възпламенява и се налага пълна евакуация на съоръжението. Пожарът изравнява със земята казиното, с което и плановете на „Deep Purple” трябва да се променят значително.

Членовете на групата били настанени временно в местния театър. Още същата вечер те започнали работа, хващайки се за рифа на Ричи Блекмор. Постепенно песента започнала да придобива форма, но около полунощ полицията била извикана, тъй като репетициите на американската банда не позволявали на жителите да спят.

