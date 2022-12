„Хотел Калифорния“: 4 неща, които не знаете

Н а днешната дата преди 46 г. излиза един от най-популярните рок албуми в историята – „Хотел Калифорния“, на американската рок банда „Ийгълс“, чийто сингъл носи същото заглавие.

Днес ще ви запознаем с четири любопитни и вероятно непознати за вас факти за един от най-емблематичните рок албуми в историята.

Работното заглавие на сингъла е било „Мексиканско реге“ (Mexican Reggae)

Макар и албумът „Хотел Калифорния“ да се превръща в синоним на тъмната страна на живота в Лос Анджелис, водещият сингъл в албума всъщност се ражда в една доста идилична обстановка.

Китаристът на групата Дон Фелдър наема къща край морето в Малибу и измисля рифовете на „Хотел Калифорния“, докато се наслаждава на океанския бриз по бански костюм.

„Мексиканско реге“ се превръща в работно заглавие на парчето, тъй като демото с мелодията за него има елементи, които действително напомнят на реге ритми. Когато текстът към песента е финализиран, заглавието „Хотел Калифорния“ идва някак естествено.

Как Дон Фелдър забрави мелодията на „Хотел Калифорния“

Когато „Ийгълс“ се събират в студиото, за да запишат своя нов албум, вече е минала година от момента, в който Дон Фелдър композира демо музиката за „Хотел Калифорния“.

Нещо не звучи наред на Дон, когато с другите китаристи от групата започват да свирят в студиото.

Налага се да се обадят на домашната помощница в Малибу, която да пусне касетата с първия запис, която се намира в къщата край морето. Дон и колегите му от „Ийгълс“ я изслушват през телефона и успяват да възпроизведат мелодията от демо версията.

