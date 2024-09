Въпреки враждата: Кралското семейство поздрави Хари за рождения му ден

П ринц Хари получи изненадващо послание от своите кралски роднини по случай 40-ия си рожден ден, съобщи Mirror.

Официалният акаунт на двореца Кенсингтън публикува послание в социалните мрежи към херцога на Съсекс, който се намира в Калифорния и отпразнува своя 40-ти рожден ден на 16 септември. Хари получи поздравления за празника си, въпреки изострените отношения със своя баща – крал Чарлз lll и брат си принц Уилям.

🎂 Wishing The Duke of Sussex a very happy 40th birthday today! pic.twitter.com/sAlSiV9EaZ