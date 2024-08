Принц Хари и Меган Маркъл с първо посещение в Колумбия

П ринц Хари и съпругата му Меган пристигат днес в Колумбия по покана на вицепрезидента Франсия Маркес, предаде Асошиейтед прес.

Те ще вземат участие в няколко събития, включително във форум срещу кибертормоза, съобщиха от канцеларията на колумбийския вицепрезидент.

