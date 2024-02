"Няма начин да се почувстваме тъжни": Марго Роби реагира на пренебрежението към „Барби“ на Оскарите

М арго Роби най-накрая проговори за пренебрежителното отношение към нея и режисьорката Грета Геруиг от страна на наградите "Оскар".

„Няма начин да се почувствате тъжни, когато знаете, че сте толкова благословени“, каза тя, докато се обръщаше към публиката на специалната прожекция на SAG-AFTRA на филма-рекордьор във вторник вечерта.

Феновете бяха огорчени след номинациите за "Оскар" миналата седмица, когато Грета Геруиг беше оставена извън номинациите за най-добър режисьор, а Роби не беше включена в надпреварата за най-добра актриса.

Margot Robbie reacts to ‘Barbie’ Oscars 2024 snub: ‘There’s no way to feel sad’ https://t.co/Ws8JLTaFtf pic.twitter.com/cs15JqPPe7