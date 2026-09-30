Български банки с 1,4 млрд. евро печалба за осем месеца

Българските банки са натрупали 1,4 млрд. евро печалба за първите осем месеца на годината, показват данните на Българската народна банка. Спрямо същия период на миналата година печалбата е по-висока със 146 млн. евро, или 11,3%.

Активите на банковата система достигат 121 млрд. евро в края на август, като само за месец се увеличават с 568 млн. евро.

Домакинствата теглят още 548 млн. евро кредити

Брутният кредитен портфейл на банките се увеличава през август със 733 млн. евро, или 1%, до 72 млрд. евро.

Най-голям принос за месечното увеличение имат домакинствата. Кредитите за тях нарастват с 548 млн. евро, или 1,6%.

От тази сума 346 млн. евро е увеличението при заемите, обезпечени с жилищен имот.

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Кредитите за нефинансовите предприятия се увеличават със 147 млн. евро, а тези за други финансови предприятия - с 53 млн. евро. При сектор „Държавно управление“ има намаление с 14 млн. евро.

Общите брутни кредити и аванси са 80,6 млрд. евро, като спрямо юли намаляват с 1%. Причината е спадът на вземанията от кредитни институции, докато самият кредитен портфейл продължава да расте.

Растат и парите в банките

Общите депозити в банковата система достигат 100,8 млрд. евро в края на август, което е с 191 млн. евро повече спрямо предходния месец.

Депозитите на домакинствата се увеличават с 397 млн. евро, или 0,7% само за месец.

При фирмите ръстът е още по-голям - депозитите на нефинансовите предприятия нарастват с 1,2 млрд. евро, или 4,2%.

В същото време намаляват депозитите на кредитни институции, държавното управление и други финансови предприятия.

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Разходите за обезценка скачат с над 55%

На фона на ръста на печалбата се увеличават и разходите за обезценка на финансови активи.

Към края на август те достигат 331 млн. евро, което е със 118 млн. евро, или 55,3% повече, спрямо същия период на миналата година.

Балансовият собствен капитал на банковата система е 15,8 млрд. евро, като през август се увеличава със 199 млн. евро. Според БНБ основният принос за месечния ръст идва от увеличението на печалбата.

Ликвидността остава значително над изискването

Отношението на ликвидно покритие на банковата система достига 257,7% в края на август при минимално регулаторно изискване от 100%.

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Месец по-рано показателят е бил 239,3%.

Ликвидният буфер на банките е 33,1 млрд. евро, а нетните изходящи ликвидни потоци са 12,8 млрд. евро.