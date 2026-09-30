Свят

СЗО: Милиони случаи на рак са свързани с пет инфекции

Различни механизми обясняват защо някои инфекции повишават риска от рак

Николай Киров Николай Киров

30 септември 2026, 22:20
СЗО: Милиони случаи на рак са свързани с пет инфекции
Източник: iStock/GettyImages

В ируси, бактерии и дори паразити играят своята роля - приблизително един на всеки осем нови случая на рак в света се дължи на инфекции, които често могат да бъдат предотвратени. Това може да стане чрез ваксини, макар че все още има много какво да се направи, особено в по-необлагодетелстваните страни, предаде АФП, позовавайки се на Международната агенция за изследване на рака към Световната здравна организация (СЗО).

Що се отнася до глобалната тежест на раковите заболявания, около 2,3 милиона допълнителни случая годишно се дължат на инфекции, което представлява приблизително 12 процента от общия брой, според изследването, публикувано в "Лансет".

Ново проучване: 4 от 10 случая на рак могат да бъдат предотвратени

"Голяма част от случаите на това смъртоносно заболяване остават свързани с инфекции, но често можем да предприемем мерки, за да ги избегнем, което невинаги е така при други видове рак", каза пред АФП д-р Гари Клифърд, негов водещ съавтор.

Този обзор, който оценява дела на новите случаи на злокачествени заболявания през 2024 г., дължащи се на 12 инфекциозни агента, отчита напредъка в разбирането на причините за рака, както и разширени и актуализирани данни за заболеваемостта в световен мащаб.

Различни механизми обясняват защо някои инфекции повишават риска от рак. Те могат да предизвикат изменения и мутации в гените на заразените клетки, да доведат до хронично възпаление или сериозно да отслабят имунната система.

Причината за по-голямата част от раковите заболявания на стомаха е инфекция с бактерията Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), която колонизира стомашната лигавица и води до около 760 000 случая на рак. На второ място са човешките папиломавируси (HPV според английската абревиатура), които са причина за най-често срещаните инфекции, предавани по полов път, както и за приблизително 750 000 случая на рак.

Макар огромната част от инфекциите с папиломавирус да преминават безсимптомно, около дузина от тези типове могат да продължат да съществуват в организма и да доведат до рак, например на шийката на матката, ануса, гърлото. В списъка попадат още вирусите на хепатит В, отговорни за около 360 000 случая на рак, и на хепатит С - за около 160 000.

Основната новост в проучването е оцененото въздействие на вируса на Епщайн-Бар, отговорен за около 260 000 случая. "Вирусът на Епщайн-Бар не причинява повече случаи на рак, но напредъкът в научните познания позволява по-добро разбиране на тази напаст", казва д-р Клифърд. Този широко разпространен член на семейството на херпеса играе роля в появата на карцином на носоглътката, лимфоми, някои видове рак на стомаха и др.

Петте патогена - Хеликобактер пилори (4 процента), човешки папиломавирус (4 процента), хепатит В (2 процента), вирус на Епщайн-Бар (1 процент) и хепатит С (по-малко от 1 процент), причиняват почти всички ракови заболявания с инфекциозен произход.

Все още обаче съществуват значителни неравенства в глобален мащаб. В Източна Азия се наблюдават 42 процента от новите случаи на рак с инфекциозен произход, причинени главно от Хеликобактер пилори и вируса на хепатит В. С 28,5 процента Субсахарска Африка също е силно засегната, по-специално от папиломавируса и вируса, причиняващ сарком на Капоши.

Като цяло през 2024 г. повече от три четвърти от раковите заболявания, свързани с инфекция, са възникнали в страни с ниски или средни доходи, където достъпът до профилактика и лечение остава неравномерен.

Ново изследване показва основните причини за рак в света

Няколко "научно доказани" стратегии биха позволили да се избегнат повечето от тези ракови заболявания - ваксинации (срещу HPV и вируса на хепатит В), скрининг и лечение (на Хеликобактер пилори, вирусни хепатити, ХИВ). Чрез ваксинация няколко богати държави изглежда са напът да ликвидират в рамките на няколко години инфекциите, причинени от папиломавируса, като се започне от Австралия, която си поставя за цел почти пълното елиминиране на рака на шийката на матката до 2035 г.

В много региони по света обаче превантивните мерки срещат постоянни пречки - финансови, политически или свързани със системите на здравеопазването, отбелязват от Международната агенция за изследване на рака.

Агенцията на СЗО призовава също така за разработване на нови средства, и по-специално ваксини срещу вируса на Епщайн-Бар, за който понастоящем не съществува ефективна превантивна мярка.

"Насочването към нови вируси, причиняващи рак, може да помогне за предотвратяването на други заболявания, които те предизвикват, като например множествената склероза в случая с вируса на Епщайн-Бар", казва д-р Гари Клифърд.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Елена Христова    
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