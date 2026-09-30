България поиска последните 1,823 млрд. евро по Плана за възстановяване

България изпрати на Европейската комисия петото и последно искане за плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост. Сумата е 1,823 млрд. евро.

С подаването на искането страната отчита изпълнението на последните 59 етапа и цели, свързани с реформи и инвестиции по плана.

Европейската комисия ще извърши оценка на искането в срок до два месеца.

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Сред последните реформи и мерки, отчетени пред Европейската комисия, са конституирането на новата Комисия за противодействие на корупцията, въвеждането на тестове за почтеност на държавните служители, подобряването на системата за обществени поръчки и мерки за повишаване на качеството на ВиК услугите.

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Към искането са включени и приключили инвестиции в образование, здравеопазване, социални услуги, транспорт, дигитализация и енергетика.

Над 2000 STEM лаборатории в училищата

Сред отчетените инвестиции е изграждането на Национален STEM център и три регионални STEM центъра, както и на над 2000 STEM лаборатории във всички действащи държавни и общински училища.

Модернизирани са и над 174 образователни институции, сред които университетски кампуси, професионални училища и училищни общежития. Изградени са и нови детски градини и училища.

Оборудване за над 50 болници

В здравеопазването е закупено оборудване за над 50 болници, включително онкологични и педиатрични структури.

Изградени са центрове за мозъчно-съдови заболявания с високофункционално оборудване, а 25 психиатрични заведения са реновирани.

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Оборудвани са и 100 амбулатории в населени места с ограничен достъп до медицински услуги.

Обновени са близо 250 домове за възрастни хора и заведения за грижа за лица с увреждания, а над 2000 помощни средства са предоставени на хора с трайни увреждания.

Нови влакове и още три метростанции

Сред отчетените транспортни инвестиции са 32 електрически мотрисни влака.

В София са изградени три нови метростанции и са закупени осем нови мотриси за метрото.

Над 600 000 души от райони с недостатъчно обслужване, включително селски и слабо населени места, са получили достъп до интернет мрежи с много голям капацитет.

Над 2 млрд. кв. м жилищна площ с мерки за енергийна ефективност

По плана са реализирани мерки за енергийна ефективност на над 2 млрд. кв. м площ жилищни сгради, както и на над 500 нежилищни и търговски сгради.

Обновено с енергийно ефективно осветление е и уличното осветление в над 100 общини.

Към електроенергийната мрежа са свързани батерии с капацитет над 5000 MWh, а са присъединени близо 1500 MW възобновяеми енергийни източници с батерии.

След изпращането на петото и последно искане следва оценката на Европейската комисия, която трябва да приключи в рамките на два месеца.