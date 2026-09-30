Парите ни

България поиска последните 1,823 млрд. евро по Плана за възстановяване

Европейската комисия ще оцени до два месеца дали са изпълнени последните 59 етапа и цели

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

30 септември 2026, 16:58
България поиска последните 1,823 млрд. евро по Плана за възстановяване
Източник: istock

България изпрати на Европейската комисия петото и последно искане за плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост. Сумата е 1,823 млрд. евро.

С подаването на искането страната отчита изпълнението на последните 59 етапа и цели, свързани с реформи и инвестиции по плана.

Европейската комисия ще извърши оценка на искането в срок до два месеца.

Какво отчита България пред Брюксел

Сред последните реформи и мерки, отчетени пред Европейската комисия, са конституирането на новата Комисия за противодействие на корупцията, въвеждането на тестове за почтеност на държавните служители, подобряването на системата за обществени поръчки и мерки за повишаване на качеството на ВиК услугите.

България поиска четвърто плащане по ПВУ за 900 млн. евро

Към искането са включени и приключили инвестиции в образование, здравеопазване, социални услуги, транспорт, дигитализация и енергетика.

Над 2000 STEM лаборатории в училищата

Сред отчетените инвестиции е изграждането на Национален STEM център и три регионални STEM центъра, както и на над 2000 STEM лаборатории във всички действащи държавни и общински училища.

Модернизирани са и над 174 образователни институции, сред които университетски кампуси, професионални училища и училищни общежития. Изградени са и нови детски градини и училища.

Оборудване за над 50 болници

В здравеопазването е закупено оборудване за над 50 болници, включително онкологични и педиатрични структури.

Изградени са центрове за мозъчно-съдови заболявания с високофункционално оборудване, а 25 психиатрични заведения са реновирани.

ЕК преведе на България близо 900 милиона евро по Плана за възстановяване

Оборудвани са и 100 амбулатории в населени места с ограничен достъп до медицински услуги.

Обновени са близо 250 домове за възрастни хора и заведения за грижа за лица с увреждания, а над 2000 помощни средства са предоставени на хора с трайни увреждания.

Нови влакове и още три метростанции

Сред отчетените транспортни инвестиции са 32 електрически мотрисни влака.

В София са изградени три нови метростанции и са закупени осем нови мотриси за метрото.

Над 600 000 души от райони с недостатъчно обслужване, включително селски и слабо населени места, са получили достъп до интернет мрежи с много голям капацитет.

Над 2 млрд. кв. м жилищна площ с мерки за енергийна ефективност

По плана са реализирани мерки за енергийна ефективност на над 2 млрд. кв. м площ жилищни сгради, както и на над 500 нежилищни и търговски сгради.

Обновено с енергийно ефективно осветление е и уличното осветление в над 100 общини.

Към електроенергийната мрежа са свързани батерии с капацитет над 5000 MWh, а са присъединени близо 1500 MW възобновяеми енергийни източници с батерии.

След изпращането на петото и последно искане следва оценката на Европейската комисия, която трябва да приключи в рамките на два месеца.

Автор: Маргарита Костадинова
План за възстановяване и устойчивост Европейска комисия Енергийна ефективност STEM лаборатории Здравеопазване Транспортни инвестиции Дигитализация Реформи Образование Социални услуги
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Задържаха бивш служител на убития Илиян Филипов

Задържаха бивш служител на убития Илиян Филипов

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов е подал оставка

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов е подал оставка

Йотова: Ще подпиша указа за освобождаването на посланика в ОАЕ

Йотова: Ще подпиша указа за освобождаването на посланика в ОАЕ

Русия предупреди НАТО, че може да употреби ядрено оръжие

Русия предупреди НАТО, че може да употреби ядрено оръжие

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Как Хъскитата издържат на студа

Как Хъскитата издържат на студа

dogsandcats.bg
Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите
Ексклузивно

Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Цените на горивата ще се сринат": Тръмп прогнозира скорошна победа над Иран

Преди 1 ден
От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България
Ексклузивно

От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България

Преди 1 ден
Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина
Ексклузивно

Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Спяха екзекуцията на Криста Пайк в последния момент

Спяха екзекуцията на Криста Пайк в последния момент

Свят Преди 1 час

Тя трябваше да стане първата жена, екзекутирана в щата Тенеси от повече от 200 години

Ще обезщетят ли клиенти, извънредна проверка в „Топлофикация София“

Ще обезщетят ли клиенти, извънредна проверка в „Топлофикация София“

България Преди 1 час

При предишната КЕВР задължи „Топлофикация София“ да изплати неустойки на 6197 клиенти

Три танкера са ударени в Ормузкия проток

Три танкера са ударени в Ормузкия проток

Свят Преди 2 часа

Ормузкият проток е в центъра на конфликта между САЩ и Иран

Учени в Китай възстановиха лицето на мъж, живял преди 8000 години

Учени в Китай възстановиха лицето на мъж, живял преди 8000 години

Любопитно Преди 2 часа

Научният екип съчета физическата антропология с високопрецизни 3D технологии, за да пресъздаде облика на праисторически жител от неолитния обект Цзяху

България пое още 2,25 млрд. евро дълг, общо 6,5 млрд. евро от началото на годината

България пое още 2,25 млрд. евро дълг, общо 6,5 млрд. евро от началото на годината

Парите ни Преди 2 часа

Поръчките от инвеститори надхвърлиха 5,5 млрд. евро, а доходността по трите емисии е между 4,235% и 5,325%

Испанският шаман, обвинен за дрога край Калофер, остава в ареста

Испанският шаман, обвинен за дрога край Калофер, остава в ареста

България Преди 2 часа

Обвиняемият: В сърцето си се чувствам невинен и свободен

Сър Ранулф Файнс през 2022 г.

Отвлякоха ли легендата? Сър Ранулф Файнс се завърна у дома след тайни премествания

Свят Преди 3 часа

Вестник „Таймс“ съобщи, че се смята, че сър Ранулф се е върнал в дома си в Шропшър, като изданието посочва, че разполага с видеокадри, показващи как изследователят се разхожда с проходилка около имота

Израелският премиер Бенямин Нетаняху

Предупрежденията преди 7 октомври заплашват предизборната кампания на Нетаняху

Свят Преди 3 часа

Нетаняху е подложен на продължаващ натиск заради твърденията за отправени предупреждения преди нападението на „Хамас“, докато октомврийските избори наближават

Дългоочаквано завръщане: Чарли Шийн и баща му Мартин се събират за нов комедиен сериал

Дългоочаквано завръщане: Чарли Шийн и баща му Мартин се събират за нов комедиен сериал

Любопитно Преди 4 часа

Чарли Шийн се завръща към комедийните сериали пред жива публика след 15 години. Заедно с баща си Мартин Шийн той ще оглави новия ситком „Happy Jack“ по AMC

Кой беше Илиян Филипов: Бизнесът, „Ботев“ и конфликтите

Кой беше Илиян Филипов: Бизнесът, „Ботев“ и конфликтите

България Преди 4 часа

Филипов не се въздържаше от публични критики, когато смяташе, че интересите на бизнеса му или на ФК „Ботев“ са засегнати

Златото губи над 5% за месец, по-високите лихви в САЩ натискат цената

Златото губи над 5% за месец, по-високите лихви в САЩ натискат цената

Парите ни Преди 4 часа

Инвеститорите чакат новите данни за инфлацията, които могат да дадат посока за следващото решение на Федералния резерв

Българите трупат пари в депозити, но дълговете растат още по-бързо

Българите трупат пари в депозити, но дълговете растат още по-бързо

Парите ни Преди 4 часа

България е 36-а по нетни финансови активи на човек, а домакинствата държат близо три четвърти от новите си спестявания в депозити

<p>Радев: Изобщо не съм адвокат на Путин</p>

Радев: Колко можем да притискаме Русия, преди тя да отговори?

България Преди 4 часа

Радев: Трябва да изслушаме тревогите и на двете страни в конфликта в Украйна

,

Запознайте се с котараците Гари и Шаги, които влезоха в историята на медицината

Любопитно Преди 4 часа

Необичайно дългите крака на двамата братя отведоха учените до феноменален медицински прецедент. За първи път рядкото генетично заболяване бе потвърдено при домашни любимци

Тръмп прекръсти изкуствения интелект: „AI“ вече е „SI“ - какво знаем за новата заповед

Тръмп прекръсти изкуствения интелект: „AI“ вече е „SI“ - какво знаем за новата заповед

Свят Преди 4 часа

Указ на Доналд Тръмп въвежда „Super Intelligence“ като нов термин

Бременната Ан Хатауей сияе в черна дантела на премиерата на трилъра „Verity“

Бременната Ан Хатауей сияе в черна дантела на премиерата на трилъра „Verity“

Любопитно Преди 4 часа

43-годишната актриса, която очаква третото си дете, демонстрира безупречен стил в рокля тип „русалка“ на Prabal Gurung. Психологическият трилър по романа на Колийн Хувър е петият филмов проект за звездата през бляскавата за нея 2026 година

Всичко от днес

От мрежата

11 породи кучета, известни със своята безгранична преданост

dogsandcats.bg

Малтийска болонка или Бишон Фризе: Каква е разликата и кое куче да изберете?

dogsandcats.bg
1

Близнаци леопарди в Зоопарк Стара Загора

sinoptik.bg
1

Нова къща в Шотландия? Задължително с дом за птици

sinoptik.bg

Не всичко, което усещаш, е интуиция: кога тревожността се маскира като „шесто чувство“?

Edna.bg

Пи Диди зад решетките: Една VIP присъда с масажи и коняк

Edna.bg

Задържаха бивш служител на Илиян Филипов за убийството му

Nova.bg

Илияна Йотова ще подпише указа за освобождаването на посланика ни в ОАЕ

Nova.bg